Quer subir na carreira? Essa habilidade é o segredo para um emprego ou promoção mais rápida

É fato: a inteligência artificial pode acabar com alguns empregos. Mas esse não é motivo para alarme – ao contrário, é uma enorme oportunidade para quem está disposto a se adaptar.

Como em um movimento natural do mercado, alguns empregos vão se tornando obsoletos. É só olhar alguns atrás para perceber que não existem mais acendedores de postes ou escritores de cartas.

O avanço tecnológico sempre traz mudanças e cria novos caminhos. Mas, com a extinção de funções, novas vão surgindo e você pode se beneficiar diretamente disso caso esteja buscando um novo emprego ou promoção.

‘O melhor seguro para encurtar sua competitividade contra pessoas que podem ter mais experiência’

Com a inteligência artificial, oportunidades estão sendo criadas a todo momento. Desde novos títulos de engenheiro até especialistas em ética digital, há espaço para profissionais de diversas áreas.

Em uma pesquisa do Slack Workforce Lab de 2024, quase todos os executivos — 96% dos entrevistados — têm urgência em incorporar a IA em suas operações comerciais.

Com toda essa demanda crescente é preciso se adaptar para se manter relevante. As pessoas que não aprendem a usar a IA arriscam perder posições para aquelas com disposição para a adaptação.

Em pesquisa da Microsoft e LinkedIn, 70% dos líderes afirmaram que não contratariam alguém sem as habilidades de IA. Eles também disseram que preferem contratar alguém com menos experiência, mas que domine a nova tecnologia.

Ou seja, mesmo que você seja recém-formado e esteja começando a sua carreira, a IA pode ser o impulso necessário para conquistar vagas e receber promoções à frente de pessoas mais experientes.

É um atalho para o crescimento, permitindo que você se destaque no mercado ao focar nas habilidades certas.

Em entrevista ao portal CNBC, Aneesh Raman, vice-presidente e especialista em força de trabalho do LinkedIn, afirmou:

“Aprender habilidades básicas de IA — como engenharia rápida, aprendizado de máquina ou alfabetização de dados — é o melhor seguro para encurtar sua competitividade contra pessoas que podem ter mais experiência.”

