Por dentro da Learn.On: a experiência que conecta o SXSW a lideranças brasileiras

Existe uma diferença fundamental entre saber de algo e ter vivido algo. Essa distinção é o centro de um dos modelos mais relevantes do aprendizado organizacional contemporâneo: o experiential learning, ou aprendizado experimental. O conceito, desenvolvido nos anos 1970 por David Kolb, traz a ideia de que pessoas aprendem mais e melhor quando estão imersas em experiências reais do que quando apenas consomem informação.

É esse modelo que está ganhando espaço entre as lideranças brasileiras, e que a Unico Skill colocou no centro de uma experiência inédita no SXSW, em Austin. Conhecido por ser uns dos maiores festivais de inovação, tecnologia e criatividade do mundo, o South by Southwest tem uma programação que mistura centenas de painéis e sessões simultâneas, que vão de estreias de filmes a talks com especialistas de diferentes áreas. Viver tudo isso durante os sete dias de evento é intenso e, algumas vezes, caótico. Por isso, combinar essa agenda com qualquer outra coisa em Austin (EUA) pode parecer impossível, mas não para os executivos brasileiros que se juntaram à jornada Learn.On.

Organizada pela , a Learn.On é uma experiência imersiva de aprendizado com curadoria exclusiva do SXSW. “Criamos a Learn.On com o objetivo de levar executivos brasileiros para diversos hubs de inovação pelo mundo. Após a primeira edição, no Vale do Silício, tivemos um feedback muito positivo, justamente por conta desse formato de aprendizado imersivo, que combina formação acadêmica com palestras, cases de empresa e especialistas que estão discutindo temas relevantes para as lideranças”, conta Thaís Azevedo, CMO da Unico Skill.

Reflexão estruturada

A edição da Learn.On em Austin contou com a presença de executivos de RH de empresas como Bradesco, Aché Laboratórios Farmacêuticos, Natura, Bradesco Seguros, JBS, Farmácias Pague Menos, Hospital Israelita Albert Einstein, Athena Saúde, Motiva, Hospital Sírio-Libanês, Banco BMG e Shibata Supermercados.

A EXAME também participou ativamente da programação completa.

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Além da curadoria sobre quais conteúdos conferir no evento, a jornada teve um curso na McCombs School of Business, a escola de negócios da Universidade do Texas. Para criar essa agenda híbrida, a Unico Skill contou com dois parceiros estratégicos: o KES (Knowledge Experience Solutions), especializado em soluções de aprendizagem para o ambiente corporativo, e a Emeritus, responsável pela vivência acadêmica na universidade.

“Nossa prioridade ao criar essa programação era conectar os conteúdos vistos em sala de aula com as trilhas do festival. Enquanto as aulas na Universidade do Texas focaram em temas comportamentais para as lideranças, o SXSW garantiu um olhar mais técnico e prático sobre quais habilidades são necessárias nesse momento de transformação do mercado”, explica Fabio Cardoso, sócio e head de experiência em aprendizagem do KES.

A rotina acadêmica contou com dois dias de encontros, aulas e sessões de análise estratégica para o grupo. A primeira masterclass, ministrada pela Dra. Katie Pritchett, abordou temas como design thinking e neurociência, enquanto a segunda, com o Prof. Paul Green, especialista em motivação e engajamento, apontou caminhos para o desenvolvimento de lideranças adaptativas e psicologicamente seguras.

Entre atividades guiadas e discussões livres, os participantes visitaram temas como inteligência artificial, futuro do trabalho, liderança e inovação.

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Uma expansão da sala de aula

Quem já foi ao SXSW sabe que um dos grandes desafios do evento é decidir o que acompanhar a cada dia do festival. Com diferentes palestras, ativações e encontros espalhados pela cidade, o risco é consumir muito e acabar retendo pouco.

Para evitar esse efeito, a curadoria feita pelo time do KES para o Learn.On selecionou trilhas alinhadas ao conteúdo visto na Universidade do Texas, assim como aos desafios enfrentados no universo corporativo brasileiro. A percepção do grupo é que essa dinâmica ajudou a transformar insights isolados e tendências fragmentadas em narrativas mais consistentes.

“Ter a experiência na universidade foi importante porque promoveu uma troca aprofundada com o grupo. Me senti aprendendo o tempo inteiro e fazendo conexões com o que precisamos colocar em prática no nosso dia a dia de trabalho”, analisa Gislaine Lima, superintendente de capital humano e Unibrad do Bradesco.

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Transformando conteúdo em estratégia

A CMO da Unico Skill destaca que o objetivo com toda essa agenda é ajudar os executivos brasileiros no desenvolvimento de estratégias completas a serem aplicadas em suas empresas.

“Seguimos a filosofia ‘learn, earn and serve’. Ou seja, a ideia é que esses executivos aprendam algo novo, implementem transformações em suas empresas, e que essas transformações sirvam à toda a comunidade”, reforça Thaís Azevedo.

Nesse contexto, um dos elementos centrais da experiência foram os chamados downloads – sessões estruturadas de síntese e discussão realizadas após a participação no festival. Nesses encontros, realizados durante o SXSW e após a volta para o Brasil, os executivos organizam ideias, compartilham percepções e constroem uma leitura coletiva do que foi visto. O formato incentiva a diversidade de perspectivas.

“Além do conteúdo que acompanhamos, as pessoas que encontramos e o networking que fazemos são muito importantes. Muitas vezes, em um papo descontraído, conseguimos ter inúmeros insights que ajudam a integrar ainda mais os conceitos vistos ao longo desses dias”, avalia Anderson Valadares, diretor de RH da Aché Laboratórios Farmacêuticos.

O processo também ajuda na retenção do aprendizado. Ao revisitar e verbalizar os conteúdos, os participantes consolidam conhecimentos que, de outra forma, poderiam se perder na intensidade do evento.

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Ao final da jornada em Austin, o Learn.On se consolida como um modelo emergente de educação executiva, e que coloca o SXSW como parte de um processo maior de desenvolvimento.

“Essa mistura de formação acadêmica aprofundada com um festival que traz tantos assuntos diferentes nos faz exercitar a mente de um jeito diferente. Saímos daqui com a certeza de que as pessoas são os verdadeiros líderes dessa transformação”, analisa Thaís Azevedo. “Já estou empolgada com as outras edições da Learn.On”, finaliza a executiva.