Klabin abre 50 vagas para estagiários de diferentes regiões do Brasil

A Klabin está com inscrições abertas para o programa Geração K até 31 de outubro. São mais de 50 vagas abertas para estudantes de cursos superiores, bacharelados e tecnológicos, para atuação nas áreas corporativas, industrial e florestal, em todas as regiões onde a empresa está presente. Os requisitos vão depender da área da atuação e poderão ser avaliados no momento da inscrição.

O ciclo atual de inscrições contempla vagas do Norte ao Sul do país e todos os estagiários serão envolvidos em projetos reais, podendo aprimorar habilidades essenciais, como comunicação, gestão de projetos, inteligência emocional e oratória, além de adquirir novas experiências no mercado profissional.

Quais são os requisitos?

Os estagiários selecionados receberão um pacote completo de benefícios, que inclui: bolsa auxílio compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição ou refeição em refeitório, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio academia, programa de assistência ao colaborador, psicologia viva, entre outros.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Klabin, na seção Carreiras, até o dia 31 de setembro.