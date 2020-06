K, W e Y: quando podemos usar essas letras?

Três letras são muito úteis em nosso alfabeto oficial: k, w, y. Vejamos a base de nossa ortografia:

As letras k, w e y usam-se nos seguintes casos especiais:

a) Em antropônimos (nome próprio de pessoa) originários de outras línguas e seus derivados: Franklin, frankliniano; Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; Wagner, wagneriano; Byron, byroniano; Taylor, taylorista;

b) Em topônimos (nome próprio de lugar) originários de outras línguas e seus derivados: Kwanza, Kuwait, kuwaitiano; Malawi, malawiano;

c) Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional: TWA, KLM; K-potássio (de kalium), W-oeste (West); kg-quilograma, km-quilômetro, kW-kilowatt, yd-jarda (yard); Watt.

Apesar disso, não se pode pensar em k no lugar de QUE, em palavra como DISQUE. É sempre muito comum placa com “disk-pizza”, “disk-serviço”. Discar, disque: nada de k. Cuidado para não errar.

Igualmente comum é a grafia caratê com uso de k. Nunca! Em nossa língua portuguesa, o esporte caratê deve ser grafado apenas com c.

O uso de k, w, y está condicionado aos casos acima, na base ortográfica, e o uso perante a língua-padrão não é aleatório.

1. DÚVIDA COMUM – COMO SE PRONUNCIA “SUBSÍDIO”

Subsídio, subsidiar, subsequência — na pronúncia — só podem ter o som de s, de acordo com o padrão. Lembremo-nos sempre de “subsídio” e “subsolo” — tudo com som de s.

