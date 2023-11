JSL está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2023

A JSL, empresa de serviços logísticos do país, está com as inscrições abertas até 24 de novembro para o Programa Trainee 2023. São 16 vagas para jovens, inclusive PCDs, interessados em construir carreira na área de operações logísticas.

Quais são os requisitos?

Os candidatos precisam ter:

Formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023 nos cursos de Administração, Engenharia, Ciências Econômicas, Gestão Comercial e Relações Internacionais;

Ter disponibilidade para viagens pelo Brasil;

Conhecimento avançado no pacote Office;

Desejável inglês nível avançado ou fluente.

Benefícios durante o Programa Trainee 2023

Plano de desenvolvimento estruturado, com treinamentos técnicos e comportamentais;

Vivência em diferentes áreas da empresa com oportunidades reais de crescimento na área de operações;

Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;

Remuneração competitiva e benefícios atrativos;

Possibilidade de desenvolvimento de carreira acelerada.

Como se inscrever?

O processo seletivo é constituído de seis etapas:

Inscrição na página Seja Trainee;

Teste online;

Entrevista online;

Dinâmica com gestores;

Entrevista com o RH;

Painel com a diretoria;

Comunicação com Aprovados.

Para se inscrever, acesse a página do programa da JSL.