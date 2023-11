PepsiCo abre vagas para nova edição do seu programa de estágio sem exigência do inglês

A PepsiCo, empresa de alimentos e bebidas, com marcas como RUFFLES®, DORITOS, CHEETOS®, aveia QUAKER®, água de coco KERO COCO® e GATORADE®, anuncia a abertura de mais uma edição de seu Programa de Estágio, First Gen, com cerca de 28 vagas nas cidades de Cabo de Santo Agostinho e Petrolina (PE) e em Itu, Sorocaba e São Paulo (SP).

As pessoas podem se inscrever para posições nas áreas de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas, Operações, Jurídico, Marketing, Supply Chain e Real Estate (Negócios Imobiliários).

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo será realizado de forma virtual e terá etapas gamificadas, incluindo uma dinâmica de escape room (sala de escape) para imersão no universo da PepsiCo e nos temas importantes para a agenda da companhia, com cenários exclusivos para proporcionar uma experiência impactante.

A seleção também contará com webinars, jogos interativos para aprendizado e desenvolvimento, e incluirá um teste de habilidades digitais.

Além disso, neste ciclo, First Gen terá novamente GATORADE® como marca embaixadora, com o mote “Movimento que Transforma”.

“Buscamos pessoas com a mesma energia de inovação, colaboração e sede de transformar que GATORADE® inspira. Na PepsiCo é possível começar uma história profissional onde elas poderão crescer sendo quem realmente são e aproveitando nossas plataformas, treinamentos, eventos e diversas oportunidades que oferecemos para desenvolvimento profissional e pessoal, trocas de experiência e co-criação,” afirma Fabio Barbagli, vice-presidente de Recursos Humanos da PepsiCo.

Compromisso com a diversidade e inclusão

Como nas últimas edições de First Gen, a companhia segue com metas para a diversidade, equidade e inclusão, e tem como objetivo contratar, ao menos, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras. Na última edição, de outubro deste ano, o programa trouxe a representatividade de 67% de mulheres e 49% de pessoas negras entre os aprovados(as).

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo de estágio na PepsiCo, é necessário:

Estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formação prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025,

Ter disponibilidade para estagiar na cidade da vaga para a qual se inscreveu.

O programa segue sem exigências de inglês ou qualquer outro idioma, faixa-etária, raça e universidade, seguindo a premissa de atrair talentos diversos. Os(as) estudantes que forem selecionados(as) terão a oportunidade de desenvolver o inglês e outros idiomas por meio de uma plataforma gratuita, que é oferecida a funcionários(as) da PepsiCo.

Quais são os benefícios?

Bolsa auxílio alinhada com o mercado;

Plataforma de idiomas totalmente gratuito;

Vale-refeição ou restaurante – de acordo com a unidade de atuação;

Vale transporte, estacionamento ou cartão mobilidade – de acordo com a unidade de atuação;

Seguro de Vida e Auxílio Funeral;

Cartão de Boas Festas para celebrar o final de ano com família ou amigos.

Como se inscrever?

Para participar do Programa de Estágio First Gen, acesse o site da Companhia de Talentos até o dia 13 de novembro.