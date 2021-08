Jeff Bezos usa esta simples frase para tomar grandes decisões

Quando Jeff Bezos estava se questionando se deveria deixar seu emprego confortável em um fundo de hedge para construir a Amazon do zero, ele questionou: “No final da minha vida, vou me arrepender de não ter feito isso?". E sua resposta foi algo do tipo: "Eu poderia ficar aqui e me sair muito bem, mas sempre me perguntarei o que essa ideia de negócio poderia ter sido".

Daí surgiu o conceito de "minimização de arrependimento" de Bezos, que atualmente lidera a lista mundial de bilionários da Forbes. Após analisas os riscos, ele minimizou seus arrependimentos, saiu da empresa que estava, começou a Amazon e aqui estamos -- uma empresa avaliada em US$ 2 trilhões.

Quando confrontado com uma situação difícil, desenvolver um mecanismo de tomada de decisão é crucial. Em vez disso, o que a maioria das pessoas faz é procrastinar, ou até mesmo evitar tomar a decisão (o que ironicamente acaba sendo também uma decisão). Mas lembre-se: a tomada de decisões é uma habilidade, ou seja, algo que deve ser praticado e refinado ao longo do tempo.

Para Winston Ibrahim, CEO da Hydros, essa estrutura de “minimização de arrependimento” pode ser fundamental para ajudar com que as pessoas tomem grandes decisões em áreas essenciais da vida.

Negócios

São as grandes decisões que exigem mais tempo e atenção. Não se preocupe (tanto) com as pequenas coisas.

Nos negócios, nunca são as decisões "menores" que fazem a diferença. Para Ibrahim, o que importa são os momentos em que você tem que virar para a "esquerda ou para a direita". Ele conta que se viu em uma situação tensa dentro de sua empresa, quando um fabricante não cumpriu prazos de entrega e fez com que a empresa retrocedesse quase três anos. "Vale a pena continuar com isso? Devemos encerrar aqui? Existem outras oportunidades lá fora - talvez este negócio não seja o certo?", questionava.

"O mecanismo de pensamento na época, no entanto, era que, por mais difícil que as coisas fossem, enxergamos uma luz no fim do túnel. Encontrar outro fabricante não seria a coisa mais difícil do mundo, e sabíamos que isso poderia ser feito de uma maneira rápida. E, além desse disso, nada mais parecia desequilibrado no negócio. Então continuamos com ele e tomamos a decisão de dobrar as apostas."

Agora, alguns anos depois, Hydros está crescendo mais rápido do que nunca. "Esses momentos nos negócios são quando você precisa fazer perguntas lógicas e emocionais. Logicamente, o que está acontecendo? E emocionalmente, você pode continuar com isso?. Confie no seu instinto, mas verifique a matemática com a sua cabeça."

Relacionamentos

A vida está cheia de decisões que mexem com as nossas emoções. Às vezes, essas decisões têm a ver com amigos e familiares. Outras vezes, colegas de trabalho e parceiros de negócios.

Essa estrutura de “minimização do arrependimento” pode ser uma maneira útil de tirar a emoção da equação por um segundo para ver as coisas com um pouco mais de clareza. Para Ibrahim, é uma oportunidade de entrar no "espaço mental necessário para tomar as decisões corretas de longo prazo”.

Por exemplo, no calor do momento, talvez você esteja estressado ou frustrado. Mas deixe estes sentimentos de lado por um tempo e você verá claramente que qualquer decisão tomada com base na raiva provavelmente será algo da qual você se arrependerá no futuro. Então, como você minimiza o arrependimento? "Você tem que minimizar a raiva e descobrir o que está por trás dela e o que precisa ser tratado para avançar de forma eficaz", afirma Ibrahim.

Coisas da vida

Como você sabe que está indo na "direção certa?". Às vezes, você não sabe - e conversar sobre isso com outras pessoas pode te ajudar.

"Na maioria das vezes, descobri que grandes decisões da vida não são binárias. Elas possuem inúmeras faces. Por exemplo, digamos que você tome uma grande decisão, mas depois que você toma essa decisão, as coisas começam a ficar difíceis. Você deve continuar com ela? É aí que você pode precisar falar com outras pessoas que tenham uma perspectiva externa e talvez um pouco de empatia por terem passado por algo semelhante", explica Ibrahim.

“Isso é uma lombada ou uma tendência de crescimento maior? Existe uma abundância de oportunidades? Ou isso é algo que nunca vai funcionar da maneira que você deseja? Quando você procura minimizar seus arrependimentos, as respostas tendem a se revelar", conclui Ibrahim.

