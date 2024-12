Já parou para pensar por que sua empresa tem um programa de estágio?

Tem algumas coisas na vida que nós fazemos sem saber muito bem o porquê — às vezes, vamos no piloto automático e abrimos a geladeira para ver o que tem dentro, mesmo sabendo exatamente quais são as opções de comida. Outras vezes, simplesmente seguimos a onda sem questionar. São os modismos, dos quais a nossa vida, tanto pessoal quanto corporativa, está cheia.

É verdade que nem tudo precisa de um grande motivo para acontecer. Afinal, qual é o problema de dar uma espiada rápida nas prateleiras do refrigerador? Porém, quando o assunto é um programa de estágio, a conversa é outra. Se a sua empresa não sabe muito bem o propósito dessa iniciativa, eu sugiro que a liderança sente e converse em profundidade sobre o assunto.

Isso porque um programa de estágio não é — ou, pelo menos, não deveria ser — apenas uma formalidade ou um jeito prático de preencher vagas temporárias. Existem várias razões para se estruturar uma iniciativa dessas e eu gostaria de compartilhar algumas com vocês.

Uma forma de ampliar o horizonte

Para além do cumprimento da legislação, o programa de estágio é uma forma eficiente de promover a renovação de ideias dentro da sua organização. Afinal, jovens talentos costumam trazer perspectivas variadas, o que ajuda a enxergar determinadas questões por outros ângulos.

No dia a dia do trabalho, acabamos nos acostumando com alguns processos e aplicando as mesmas soluções, porém, quantas vezes não teríamos nos beneficiado de uma visão diferente?

Não estou dizendo que devemos jogar o conhecimento de profissionais experientes no lixo, e sim que confrontar pontos de vista é uma excelente forma de chegar a novos insights. E, justamente por isso, o programa de estágio também contribui para impulsionar a inovação dentro da empresa.

Estudantes estão constantemente expostos a novas ideias, seja na universidade, em projetos pessoais ou no ambiente digital. Essa vivência torna a juventude mais apta a questionar o status quo e propor alternativas fora do convencional, algo essencial em um mundo onde a capacidade de se reinventar é uma vantagem competitiva.

A jornada de desenvolvimento contínuo

Outro motivo relevante para implantar um programa de estágio está relacionado à construção de um pipeline de talentos estratégicos para o futuro da empresa.

Uma iniciativa bem estruturada não preenche apenas uma necessidade momentânea, mas serve como um investimento a longo prazo. Ela permite identificar quem tem alto potencial e, assim, preparar tais profissionais para assumir posições-chave no futuro, garantindo uma continuidade no desenvolvimento da organização. E isso, por sua vez, impacta positivamente na marca empregadora.

Fortalecimento do Employer Branding

Nas minhas reuniões com lideranças, gosto de explicar como o estágio é um canal importante para fortalecer o Employer Branding, uma vez que demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento de talentos e com a criação de oportunidades reais para jovens profissionais.

Ao investir em um programa estruturado, a organização projeta uma imagem de responsabilidade e visão de futuro, o que atrai tanto estudantes, quanto profissionais experientes que valorizam empresas inovadoras e preocupadas com o impacto social.

Aliás, sobre o impacto social, vale lembrar que o estágio pode ser uma via importante para a promoção da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho. Ao abrir as portas para estudantes de diferentes origens sociais, culturais e econômicas, a empresa amplia o acesso a oportunidades para grupos sub-representados, incorpora novas perspectivas e colabora para a construção de um futuro mais equitativo.

Existem outras razões para adotar essa prática na sua organização, mas a mensagem central que eu gostaria de deixar é que um programa de estágio vai muito além de uma obrigação. Só que, para seus benefícios serem colhidos, ele precisa ser estruturado com um propósito claro e compartilhado por todo mundo. Não basta fazer, é preciso saber o porquê.