Itaú abre mais de 650 vagas de emprego em segmento de alta renda

O Itaú Personnalité, segmento de alta renda do banco, está em busca de profissionais para as posições de gerente e agente de relacionamento na região sudeste.

São mais de 650 oportunidades nas duas carreiras em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

O banco procura por pessoas com mentalidade empreendedora e com experiência em administrar carteira de clientes pessoa física de alta renda. Também é necessário ter conhecimento do mercado de investimentos e do cenário econômico atual.

Os gerentes de relacionamento precisam ter graduação superior completa e experiência comercial com clientes e produtos do segmento. Os candidatos precisam ter certificação CPA20 ou CEA.

As inscrições para gerente podem ser feitas por este link.

Para o cargo de agente, os candidatos precisam estar cursando ou ter terminado o ensino superior e ter certificação CPA10. Pós-graduação ou especializações serão diferenciais.

As vagas para agente estão disponíveis no site.