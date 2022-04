Parceria Itaú-Totvs ressalta poder de fintechs; setor busca profissionais

Nesta semana, a notícia que mais movimentou o ambiente de negócios foi o anúncio feito por Itaú e Totvs sobre a criação de uma joint venture entre as empresas com o objetivo de ofertar serviços financeiros. A operação, que custará R$ 1 bilhão ao banco, acontece no momento de efervescência do open finance.

Na prática, os serviços financeiros do Itaú serão integrados aos sistemas de gestão da Totvs, com base em inteligência de dados e voltados para clientes empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários. A parceria nada mais é do que a criação de uma fintech que vai além do convencional.

Fintechs: o setor do momento

Até pouco tempo atrás, o sistema bancário brasileiro era dominado por cinco grandes instituições, que juntas detinham 85% do mercado. Para abrir uma conta ou conseguir um empréstimo, era preciso pagar altas tarifas e enfrentar muita burocracia. Esse cenário começou a mudar na crise de 2008, quando surgiram empresas para desburocratizar o sistema financeiro oferecendo soluções digitais de baixo custo, as fintechs.

Uma série de mudanças promovidas pelo Banco Central abriu cada vez mais o mercado e transformou a realidade. Novos sistemas como o Pix e o Open Banking apontam o início de uma nova revolução da fintechs, com um crescimento exponencial nunca antes visto.

Para crescer, as empresas do setor precisam de profissionais qualificados para aproveitar todo o potencial da área. Por isso, o número de pessoas contratadas para vagas no setor não para de crescer. Passou de 35 mil em 2020, para 56 mil em 2021, um crescimento de 59%.

Além das contratações, outro número que chama atenção é o de vagas ofertadas. De acordo com a plataforma de recrutamento e seleção Gupy, houve um crescimento de 466% nas vagas ofertadas nas 30 maiores fintechs do Brasil em 2021.

Para aproveitar a oportunidade de vagas nas fintechs, não basta ter a formação tradicional em faculdades, afinal, os cursos têm a mesma base de anos atrás e não acompanham a revolução rápida do sistema financeiro.

Como se preparar para a revolução das fintechs

Conseguir ascender na carreira dentro de bancos tradicionais não é um processo fácil e acessível. Pela estrutura engessada, essas empresas possuem hierarquias que dificultam o crescimento profissional dos colaboradores.

Já nas fintechs, a ascensão rápida de carreira é mais certa e mais factível para a maioria dos funcionários. Com a estrutura mais horizontal, as startups do setor financeiro têm mais espaço - e até necessidade - para que seus colaboradores tenham uma rápida ascensão e, ao mesmo tempo, trabalhem no crescimento da companhia.

Para conseguir se destacar e crescer rápido nas fintechs é preciso entender a dinâmica do setor financeiro moderno, o comportamento do consumidor e possuir as chamadas soft skills, habilidades como resiliência, colaboração, orientação para resultados, auto gerenciamento e senso de dono.

Masterclass Carreira em Fintechs e Digital Banking

Olhando para a alta demanda do mercado por profissionais especialistas em fintechs, o professor e especialista Daniel Cunha, produziu uma masterclass gratuita com o objetivo de formar o próximo time de profissionais de alto nível para o mercado financeiro. Daniel quer ajudar e orientar os profissionais que irão tomar à frente na maior revolução que o setor financeiro já viveu.

A masterclass é online, gratuita e nela você entenderá:

Por que o Brasil é o melhor país do mundo para trabalhar com bancos digitais;

Quais são as opções de cargos e remuneração nesse setor;

As habilidades necessárias para conquistar uma vaga nas maiores fintechs do país;

Como você pode entrar neste mercado antes de todo mundo;

