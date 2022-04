Itaú pagará até R$ 1,1 bi para parceria com Totvs em serviços financeiros

O Itaú Unibanco (ITUB4) e a Totvs (TOTS3) anunciaram ao mercado no fim da tarde desta terça-feira, dia 12, após o fechamento da bolsa, que assinaram um acordo para a constituição de uma joint venture com foco na distribuição de serviços financeiros, com 50% de participação para cada lado.

A nova companhia será derivada da operação techfin da Totvs e terá como principal objetivo ampliar e simplificar o acesso a serviços financeiros personalizados e integrados aos sistemas de gestão (ERP).

O Itaú Unibanco pagará à Totvs R$ 610 milhões pelos 50%. Está previsto ainda um earn-out -- pagamento complementar -- de até R$ 450 milhões após cinco anos mediante o cumprimento de metas de crescimento e performance. Ou seja, até R$ 1,060 bilhão no total.

Os serviços financeiros serão integrados aos sistemas de gestão da Totvs, com base em inteligência de dados e voltados para clientes empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários.

A concretização da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

"A parceria cria uma empresa que combinará tecnologia e soluções financeiras, somando as expertises complementares dos sócios para ofertar a clientes corporativos, de forma ágil e integrada, as melhores experiências de contratação de produtos diretamente nas plataformas já oferecidas pela Totvs", apontou o Itaú em comunicado.

“As oportunidades de criação de soluções inéditas a partir dessa iniciativa certamente representarão disrupções em favor dos clientes. Esta parceria nos coloca, Itaú Unibanco e Totvs, na vanguarda da transformação digital das indústrias nas quais atuamos”, afirmou Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco, no mesmo comunicado.

“A expertise do Itaú aliada à tecnologia e aos dados da Totvs é uma combinação extraordinária para nossa ambição de democratizar serviços financeiros para as empresas brasileiras”, disse Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs.