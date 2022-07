Santander oferece 15 mil bolsas de estudo para curso de programação; saiba como se inscrever

O Santander Universidades, frente educacional do banco Santander, anuncia que estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Santander Coders 2022, programa de capacitação tecnológica oferecido anualmente pelo banco.

Com exclusividade à EXAME, o Santander anuncia que, para a edição deste ano, fechou uma parceria com a edtech de programação Let’s Code e vai conceder 15 mil bolsas de introdução a tecnologias e linguagens de programação de Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Testes.

As 250 pessoas com melhor desempenho receberão uma bolsa completa para os cursos de formação em uma das 5 linguagens de programação escolhida pelos próprios participantes.

As trilhas de cursos serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da Let’s Code, que possui uma metodologia de seleção em etapas para garantir a escolha dos melhores candidatos e alto índice de aproveitamento dos talentos.

“As últimas edições do Santander Coders mostraram que pessoas de todas as idades e graduações estão procurando impulsionar a carreira. Essa é uma oportunidade de aprender um conteúdo inclusivo e sólido sobre os principais recursos de programação do mundo”, afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades.

A plataforma da Let’s Code oferece o acesso completo às aulas em mais de mil horas de conteúdos em Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Testes.

Segundo o banco, o programa é uma boa oportunidade para os interessados em aprender a programar possam se capacitar nas áreas mais demandadas pelo mercado, poder receber uma formação completa, sem custos e ainda poder integrar o time de tecnologia do próprio Santander.

“Sabemos o quanto o mercado financeiro está na dianteira quando se fala em tecnologia, e o modelo de graduação tradicional não atende às suas necessidades. Diante disso, o objetivo da Let’s Code é ajudar as empresas a formar os profissionais por meio de um aprendizado na prática", explica Gabriel Göltl, CMO da Let’s Code.

Como se inscrever

O Santander Coders 2022 é destinado para pessoas maiores de 18 anos, com interesse na área de tecnologia ou que estejam em transição de carreira.

Para participar, não é necessário ser formado ou estar cursando uma graduação. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site oficial do programa.

