Isso é o que acontece quando você manda o ChatGPT “brigar” com ele mesmo

Entre as técnicas avançadas de uso da inteligência artificial, existe uma que parece saída de um experimento psicológico — e, em certa medida, é. Trata-se de colocar o próprio ChatGPT para debater... com ele mesmo.

Essa abordagem, conhecida informalmente como "self-critique prompting" ou "modo debate interno", consiste em pedir ao modelo que crie dois pontos de vista opostos sobre um mesmo tema, argumente de ambos os lados — e depois avalie qual posição é mais forte.

Na prática, você está simulando um embate entre dois especialistas — ambos gerados pela IA — com o objetivo de refinar uma ideia, encontrar falhas de argumentação ou testar a solidez de uma decisão.

Como funciona

O prompt mais simples seria algo como:

“Quero que você debata consigo mesmo. Primeiro, defenda o ponto A com força máxima. Depois, ataque esse ponto com os melhores argumentos contrários. Por fim, diga qual lado tem argumentos mais convincentes e por quê.”

A resposta que surge a seguir costuma ser surpreendente. O ChatGPT apresenta argumentos estruturados de ambos os lados, identifica contradições, nuances e até cita exemplos práticos. É como assistir a um duelo intelectual em tempo real — sem parcialidade e sem ruído emocional.

Quando isso é útil?

Essa técnica pode ser usada para vários objetivos práticos:

Testar decisões estratégicas

“Devemos lançar este produto agora ou esperar seis meses?”

Faça a IA defender cada cenário como se fosse um diretor experiente.

Aprofundar discussões éticas ou filosóficas

“A IA vai destruir empregos ou criar novas oportunidades?”

Você verá os dois lados em profundidade, sem viés.

Treinar argumentação

Se você vai escrever um artigo de opinião ou fazer uma apresentação, essa simulação ajuda a antecipar objeções e fortalecer seus pontos.

Refinar textos, ideias ou hipóteses

Peça para a IA criticar o próprio argumento anterior e depois sugerir melhorias.

O valor da divergência controlada

Colocar o ChatGPT para “brigar” consigo mesmo não é apenas uma curiosidade técnica. É uma forma de desenvolver pensamento crítico assistido. Você não está pedindo uma resposta certa — está pedindo para enxergar melhor as complexidades do problema.

E, em tempos de excesso de opinião e escassez de reflexão, esse tipo de prompt pode ser uma das ferramentas mais poderosas para tomar decisões com mais clareza.

