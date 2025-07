Os 4 tipos de chefes ruins — e como trabalhar com cada um deles Chefes ruins podem impactar a motivação e o desempenho da equipe; saiba como lidar com micromanagers, líderes ausentes, chefes sem limites e gestores explosivos no ambiente de trabalho

Chefes tóxicos podem prejudicar a produtividade e a saúde mental dos funcionários (Freepik/Divulgação)