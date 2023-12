Inteligência artificial pode acabar com o burnout? Veja como reduzir esforços com ferramentas de IA

Sensação de cansaço, impaciência e dificuldade em se concentrar podem ser sintomas de burnout – a síndrome do esgotamento profissional. Essa é uma realidade comum para muitos profissionais, que precisam enfrentar jornadas longas e exaustivas, demandas crescentes por resultados rápidos e metas cada vez mais desafiadoras.

É um cenário tão preocupante que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar a condição como doença ocupacional em 2022. Esse reconhecimento serviu como um sinal de alerta para as corporações, que passaram a adotar iniciativas internas com foco no cuidado com a saúde mental de seus colaboradores.

Oportunidade inédita: gratuito e com certificado, este treinamento ensina como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar, clique aqui e saiba mais!

No entanto, com ferramentas de inteligência artificial, é possível mitigar alguns dos fatores que contribuem para esse problema. Abaixo, listamos seis maneiras pelas quais a IA pode ajudar na prevenção e gestão do burnout.

Confira a seguir.

Veja 6 ações para reduzir esforços com ferramentas de IA

1. Automatize tarefas repetitivas

A automação de tarefas repetitivas com inteligência artificial é uma prática que tem ganhado destaque graças à sua capacidade de aumentar a eficiência, reduzir erros e liberar tempo livre para atividades mais estratégicas.

Um bom exemplo é a automação de e-mails, que permite criar respostas automáticas, fazer triagem de mensagens e classificá-las com base em seu conteúdo. Isso traz economia de tempo e garante respostas mais rápidas. A produção de apresentações, relatórios e planilhas são outros exemplos de processos que podem ser automatizados com ajuda da IA.

2. Faça uma gestão eficiente do tempo

Ferramentas de IA podem ajudar na gestão eficiente do tempo, em especial para otimizar agendas e cronogramas. É possível também monitorar padrões de trabalho e prever cargas de trabalho excessivas. Isso contribui para uma melhor distribuição das tarefas e permite às organizações tomar medidas preventivas.

Ganhe mais tempo e eficiência em seu trabalho por meio de ferramentas de IA: aprenda a utilizá-las em série gratuita, online e com certificado da EXAME

3. Utilize o reconhecimento de voz a seu favor

O reconhecimento de voz é uma tecnologia que, com o apoio da IA, transforma a fala humana em texto. E isso traz uma variedade de benefícios, especialmente quando aplicada à transcrição automática de reuniões e anotações. Ao utilizar o reconhecimento de voz, o tempo que seria gasto na digitação manual é reduzido e isso permite que os profissionais foquem em atividades mais estratégicas, aumentando a produtividade.

4. Ferramentas de tradução também são bem-vindas

Use ferramentas de tradução automática baseadas em IA para facilitar a comunicação em equipes multilíngues e reduzir o tempo gasto na interpretação de documentos. Além disso, essa funcionalidade pode diminuir o estresse relacionado a barreiras linguísticas, especialmente para aqueles que precisam se comunicar em idiomas não nativos. Isso pode contribuir para um ambiente de trabalho menos tenso.

5. Aposte nas assistentes virtuais para gerenciamento de tarefas

Assistentes virtuais, como o Google Assistant ou a Siri, podem ajudar os colaboradores a organizar suas tarefas e agendas, aliviando a carga mental associada ao gerenciamento de responsabilidades diárias. É possível também criar listas de tarefas, realizar reservas e agendamentos e receber informações rápidas sobre o clima, notícias e horários de voos.

Treinamento gratuito e com certificado da EXAME ensina como a IA pode ser sua aliada na promoção da saúde mental: clique aqui e inscreva-se

6. Utilize aplicativos de monitoramento do sono

Dificuldade para dormir aparece como um dos sintomas mais frequentes de quem sofre com burnout. Aplicativos que utilizam IA para analisar padrões de sono podem ajudar quem enfrenta situações como essa. Com base nos dados coletados, a IA pode oferecer recomendações para melhorar a higiene do sono e identificar possíveis distúrbios do sono.

Como colocar essas ações em prática?

Para apoiar quem deseja otimizar o dia a dia profissional com ferramentas de IA, a EXAME apresenta, entre os dias 15 e 23 de janeiro, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Os encontros são 100% virtuais e gratuitos. Todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento vai mostrar como se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de novas tecnologias nas empresas. É a oportunidade de ouro para aprender, de uma vez por todas, o passo a passo para construir uma carreira em IA.

Quer garantir a sua vaga? Clique aqui e faça sua inscrição gratuitamente

Veja motivos para acompanhar a série sobre inteligência artificial da EXAME:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Melhore seu currículo – receba certificado de participação ao final da série;

Gratuita – capacite-se sem gastar nada;

Referência no mercado – série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo. Não fique de fora.

Quero participar da série gratuita sobre Inteligência Artificial

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME