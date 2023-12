Com inscrições gratuitas, masterclass ensina como implementar a IA nos negócios

A inteligência artificial desempenha um papel fundamental na transformação digital do mundo dos negócios – e muitos empresários já reconhecem a importância de incorporar essa tecnologia em suas operações. Mas, muitas vezes, a falta de habilidades técnicas e a resistência à mudança impede que as empresas explorem ao máximo as vantagens da IA.

Para apoiar executivos que desejam alavancar os resultados de suas companhias por meio da IA, a EXAME apresenta a masterclass Inteligência Artificial no seu Negócio. A aula acontece em 19 de dezembro, às 19h30, de forma 100% online e gratuita.

Negócios que ainda resistem às inovações tecnológicas vão precisar correr atrás para se manterem competitivas no mercado – e o treinamento é a oportunidade de ouro para isso.

O treinamento é apresentado por Miguel Lannes Fernandes, um programador que gosta de escrever códigos que facilitam a vida das pessoas. Já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor. É fundador da Inventos Digitais, uma catalisadora de ideias, e CTO da Witseed, empresa de educação corporativa digital.

Veja as ferramentas que você aprenderá a dominar

Chat GPT

O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI e lançado em novembro de 2022 que utiliza recursos de inteligência artificial. Essa pode ser uma tecnologia bastante poderosa e que oferece uma série de vantagens para as empresas, como na assistência em tarefas de rotina, suporte à tomada de decisões e aprimoramento da eficiência operacional.

Midjourney

Midjourney é um serviço de inteligência artificial desenvolvido por um laboratório de pesquisa de São Francisco – o Midjourney, Inc.. Sua função é gerar imagens a partir de descrições prévias. E isso também pode apoiar empresas e negócios de diferentes segmentos. Para ter ideia, com ele é possível criar conteúdos visuais, personalizar produtos, fazer simulações, produzir materiais para treinamentos, entre outras.

CoPilot

O Copilot é uma ferramenta de programação que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para auxiliar desenvolvedores na criação de código-fonte. A ferramenta pode ajudar executivos a aumentar a produtividade de seus colaboradores, reduzir erros e sobrecargas.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME