iFood oferece 50 bolsas de cursos de inglês para pessoas de baixa renda

De acordo com o último Índice de Proficiência em Inglês da escola de idiomas EF Education First, o Brasil ocupa a 60° posição entre os 112 países listados - considerado índice de proficiência baixa.

Veja também:

iFood e Descomplica ajudam entregadores a concluírem o Ensino Médio

Retorno presencial pode afastar Geração Z do mercado, diz estudo

Movile abre novo escritório em São Paulo, mas o trabalho remoto continua

Com exclusividade à EXAME, o iFood anuncia uma parceria com a EF Education First para tentar mudar essa realidade. As empresas vão oferecer 50 bolsas integrais de cursos de inglês para pessoas de baixa renda e perfis sub-representados, como mulheres e pessoas pretas, que tenham interesse por tecnologia.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de maio. As aulas são online e estão disponíveis 24 horas por dia com duração de seis meses. O oferecimento das aulas faz parte do ideal do Potência Tech, plataforma criada pelo iFood para capacitação e empregabilidade.

As vagas são voltadas para candidatos com renda familiar per capita mensal de até 2 mil reais e/ou pertencentes a grupos sub-representados da sociedade, mulheres (cisgêneras e transgêneras), pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), amarelas ou indígenas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. Os candidatos também devem ser maiores de 18 anos.

Para concorrer às vagas, os interessados precisam seguir quatro etapas de inscrição no site do Potência Tech. O processo seletivo das bolsas conta com 4 etapas distintas.

Na primeira etapa, o candidato deve se inscrever na plataforma, ingressar na comunidade Potência Tech no aplicativo Discord e fazer uma breve apresentação pessoal. Após isso, enviar um print de sua apresentação na trilha.

Em seguida, completar um dos cursos de tecnologia disponíveis na plataforma Potência Tech com duração de oito a dez horas, e enviar o certificado de conclusão na trilha.

Na terceira etapa, o candidato precisa completar um dos cursos de criatividade da escola GZero disponíveis na plataforma Potência Tech, com duração entre duas e três horas, além de enviar o certificado de conclusão na trilha.

Por último, fazer o teste de nivelamento de inglês da EF English Live disponível na plataforma Potência Tech, com duração de cinquenta minutos e enviar um print do resultado na trilha. E, então, responder a pergunta “Por que inglês é importante para minha carreira em tecnologia?”.

Como se inscrever para garantir as bolsas de inglês

Os interessados em participar do programa do iFood, podem realizar a inscrição através do site oficial do programa. As inscrições duram até o dia 29 de maio. A duração do curso é de seis meses, com aulas disponibilizadas todos os dias.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.