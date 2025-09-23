Carreira

IA pode transformar a educação até 2050, debatem professores de Harvard

Fórum debateu como alunos do futuro precisarão aprender a orquestrar equipes de IA em vez de apenas absorver conhecimento.

A próxima geração deverá dominar a gestão de sistemas de IA para aplicar conhecimento em múltiplas áreas. (Getty Images)

A próxima geração deverá dominar a gestão de sistemas de IA para aplicar conhecimento em múltiplas áreas. (Getty Images)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h48.

Um fórum na Harvard Graduate School of Education reuniu participantes para ouvir o professor Howard Gardner e a professora visitante de Direito, Anthea Roberts, discutirem o impacto da IA na educação nos próximos anos.

Segundo o psicólogo e cientista social Howard Gardner — criador da teoria das múltiplas inteligências — e a professora visitante da Harvard Law School, Anthea Roberts, a educação em 2050 será radicalmente diferente da atual.

Ambos concordaram que a tecnologia transformará o setor, mas Roberts se mostrou mais otimista quanto aos efeitos no aprendizado dos alunos. “Minha reação inicial foi perceber que esses grandes modelos de linguagem são excepcionais”, disse ela, lembrando que, a partir daí, começou a desenvolver ferramentas de IA.

Gardner afirmou que a inteligência artificial representa uma mudança tão fundamental para a educação quanto qualquer outra nos últimos mil anos, e pode até tornar obsoletas várias das formas de mente que ele descreveu em sua teoria.

Para ele, por volta de 2050, toda criança precisará apenas de alguns anos de ensino nas bases tradicionais — leitura, escrita, matemática — e um pouco de programação

Roberts apresentou outra perspectiva: enquanto antes o conhecimento era produzido pelo “ator no palco, o atleta no campo, o autor do livro”, a próxima geração precisará aprender a orquestrar equipes de IA. “Você se torna diretor do ator, treinador do atleta, editor do escritor”, explicou. “Isso exige habilidades sólidas na forma como você interage e aplica esses recursos.”

