Hypera Pharma abre inscrições para Programa de Estágio 2024 com bolsa-auxílio de até R$ 2.400

A farmacêutica Hypera Pharma está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. São mais de 38 vagas distribuídas entre os estados de São Paulo e Goiás.

As vagas são para as áreas de Comunicação/Criação, Financeiro, Inovação, Jurídico, Marketing, Planejamento, Projetos, Tecnologia da Informação, Trade Marketing, Gente & Gestão e Estudos do Consumidor.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio Hypera Pharma 2024, os candidatos devem:

Estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação;

Ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais;

Disponibilidade para trabalho presencial (em Anápolis (GO), Barueri (SP), Goiânia (GO) e capital paulista).

“Buscamos jovens que queiram construir sua carreira com a gente, e a última edição de nosso programa resultou em cerca de 60% de efetivações,” afirma Mauricio Christovam, diretor executivo de Gente&Gestão da Hypera Pharma.

Quais são os benefícios?

Além da remuneração de R$ 1.800 para as vagas em Goías e de R$ 2.400 para vagas em São Paulo, a Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como:

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

Vale refeição;

Vale alimentação;

Fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito;

Clube de vantagens;

Farmácia gratuita;

Desconto em dermocosméticos e vitaminas;

Recesso remunerado.

Como se inscrever?

O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos e para se inscrever, é preciso acessar o site da Companhia de Estágios até o dia 10 de dezembro.