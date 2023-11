Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você Para você que busca uma oportunidade de trabalho remota, veja as vagas disponíveis em empresas nacionais e internacionais.

Galena

A Galena é uma plataforma de desenvolvimento profissional que empodera colaboradores, maximiza o potencial das equipes e ajuda na retenção de talentos. Em 2023 a startup se uniu à Edupass para oferecer soluções de carreira mais completas, combinando ofertas de conteúdo com tecnologia.

Para este desafio, a empresa está com 4 posições remotas abertas nas áreas de Vendas, Negócios e Operações:

Pessoa SDR

Pessoa Executiva de Vendas

Coordenação Customer Success

Analista de Revenue Operations

Inscrições: acesse o site da Remotar.

iFood

O iFood disponibilizou durante a pandemia uma série de iniciativas e benefícios para viabilizar o trabalho remoto. Entre eles, destacam-se subsídio financeiro para que seus funcionários possam equipar seus espaços de trabalho ou ainda atuar de coworkings espalhados pelo Brasil.

É importante destacar que nem todas as vagas permitem atuação remota, mas você confere algumas das vagas home office no link a seguir:

Inscrição: Veja as posições abertas para as áreas de Tecnologia e Produto na página de vagas do iFood.

Invillia

A Invillia é destaque quando o assunto é trabalho remoto. A empresa de desenvolvimento de software, adquirida em 2021 pelo Grupo Compasso UOL, possui uma equipe de mais de 1.200 talentos totalmente distribuídos e oferece benefícios incríveis para seus funcionários, que atuam no formato CLT.

Atualmente são mais de 30 vagas abertas em Tecnologia, com senioridades e linguagens de programação bastante variadas.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira, vem transformando o mercado de pagamentos, com mais de 10.000 funcionários espalhados pelo país. Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas na página de vagas da Stone.

The Bridge Social

A The Bridge é uma rede global para profissionais de tecnologia, UX e digital. Com uma operação em constante expansão, a The Bridge está presente em grande parte da América Latina e recentemente alcançou Miami, nos Estados Unidos.

Inscrição: Veja as posições abertas na modalidade remota, que também são válidas para pessoas com deficiência.

TOTVS

Se você trabalha com sistemas ERP, certamente já ouviu falar da TOTVS. A empresa possui mais de 70 mil clientes entre micro, pequenas, médias e grandes empresas, bem como mais de 12 mil funcionários espalhados pelo país.

A empresa oferece uma lista vasta de benefícios e suas posições remotas consistem majoritariamente nas áreas de Tecnologia e Vendas.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas na página de vagas da TOTVS.

Vivo

A empresa do Grupo Telefônica também oferece vagas remotas para posições específicas, bem como contratação CLT e diversos benefícios.

Na lista abaixo você confere 05 posições com foco em PcD nas áreas de Tecnologia e Atendimento:

Analista de Projetos em TI

Analista de Sistemas Pleno

Atendimento de Vendas

Desenvolvedor Júnior

Desenvolvedor Salesforce Júnior

Inscrição: Para se inscrever, acesse a página de vagas da Vivo.

Vagas internacionais

10Up

A 10Up cria sites e ferramentas elaboradas para criadores de conteúdo usando tecnologias Open Source como WordPress e React. Em sua lista de clientes contam empresas como Microsoft, Disney, Google, Starbucks e o Estado da Califórnia.

Seu time é totalmente global e a empresa oferece benefícios que podem variam de acordo com a localização. De modo geral, eles podem incluir horário flexível, ajuda de custo para desenvolvimento profissional, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades de home office.

Avenue Code

A Avenue Code é especialista em soluções web, automação de infraestrutura, desenvolvimento mobile, DevOps, sistemas de back-end e integração corporativa. A empresa possui operações nos EUA, Brasil, Portugal, Canadá e Holanda, e conta com aproximadamente 1.000 profissionais distribuídos para trabalhar no desenvolvimento de soluções altamente customizadas para seus clientes.

Inscrição: acesse a página de vagas da Avenue Code para se inscrever nas oportunidades remotas.

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.