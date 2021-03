Home office, delivery, live: como escrever bem usando estrangeirismos

Live, delivery, home office, on-line, off-line, off, day off, on, direct, post: quanto mais a tecnologia avança, mais termos estrangeiros surgem. Isso pode atrapalhar a mensagem?

Registra Roman Jakobson (um expoente em estudos linguísticos):

"Em matéria de língua não há propriedade privada; tudo é socializado.”

Longe de purismos, a questão aqui é alertar (refletir também) sobre os riscos de uma comunicação confusa, a fim de que leitor (ouvinte) possa entender a mensagem, no registro formal ou informal.

Exageros, em princípio, podem cobrar caro: justamente quando o termo estrangeiro não alcança a compreensão de quem recebe o texto.

A POLÊMICA SOBRE DELIVERY, ENTREGA A(EM) DOMICÍLIO

Gramaticalmente, existem "a domicílio" e "em domicílio", mas a forma a ser escolhida dependerá da regência do verbo ou do nome.

Domingos Paschoal Cegalla argumenta:

"A expressão 'a domicílio' complementa verbos que pedem a preposição A. Exemplo: Levam-se encomendas a domicílio. (Leva-se algo a algum lugar)"

Continua o gramático:

"Se o verbo exige a preposição 'em', a expressão adequada é 'em domicílio'. Exemplo: Atende-se em domicílio. (Atende-se alguém em um lugar)"

Em acordo à regra, a forma é "entrega em domicílio".

