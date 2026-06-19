Hobbies com propósito podem melhorar a criatividade no trabalho, diz estudo

O equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional ganhou um novo aliado no cenário corporativo: o leisure crafting (passar o tempo livre de forma proativa). Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores europeus e publicado pelo periódico Human Relations, revela que a busca por atividades fora do expediente, quando estruturada com metas e aprendizado, melhora a saúde mental e gera reflexos diretos na criatividade dentro das empresas.

A pesquisa "The leisure crafting intervention: Effects on work and non-work outcomes and the moderating role of age", aponta que os recursos emocionais e intelectuais desenvolvidos em um hobby sério transbordam para o ambiente corporativo, elevando o engajamento e a capacidade de resolver problemas complexos.

Quando o lazer vira repertório

Para compreender o impacto desse fenômeno, é necessário diferenciar o lazer passivo — como assistir à televisão — do conceito de leisure crafting.

Essa prática consiste em realizar atividades que se baseiam em três pilares: definir metas próprias, aprendizado contínuo e a conexão com outras pessoas que compartilham dos mesmos interesses.

Dessa forma, não importa se a atividade escolhida, será o canto, a marcenaria ou o yoga,mas sim, a mentalidade de crescimento aplicada a ela.

Esse hobby deve ser um compromisso, que exige esforço e planejamento, transformando o tempo livre em um espaço de desenvolvimento pessoal.

Estímulo ao pensamento crítico

O principal mecanismo de ligação entre o lazer ativo e o sucesso profissional é o processo de adquirir repertório. As experiências positivas adquiridas fora do horário de trabalho acumulam recursos de desenvolvimento, como novos conhecimentos e perspectivas, além de recursos afetivos, ligados às emoções positivas.

Segundo o estudo, o funcionário que se dedica a um aprendizado estruturado nas horas vagas consegue transportar esse entusiasmo para a rotina profissional. Esse fluxo de positividade e novos saberes estimula o pensamento criativo, facilitando a proposta de ideias inovadoras e a implementação de soluções úteis no dia a dia corporativo.

O que o lazer ensina sobre emoções

A lógica do leisure crafting mostra que o tempo livre pode funcionar como um laboratório de desenvolvimento pessoal. Ao se dedicar a uma atividade com constância, metas e aprendizado, o profissional não apenas amplia repertório: ele também passa a observar melhor seus próprios limites, motivações e respostas emocionais diante de desafios.

Esse processo tem relação direta com a inteligência emocional, habilidade que envolve reconhecer emoções, lidar com pressões e construir relações mais equilibradas. No ambiente corporativo, essa competência ajuda a transformar experiências — inclusive as vividas fora do trabalho — em mais clareza para decidir, colaborar e resolver problemas.

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