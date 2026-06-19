Inscrições abertas para a 2° edição do Prêmio Na Prática que vai levar universitários à China

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2026, uma iniciativa voltada a reconhecer estudantes que transformam conhecimento acadêmico em impacto social. Graduandos entre 18 e 34 anos de todas as regiões podem se candidatar até 9 de agosto pela página oficial da instituição.

O prêmio nasceu com o propósito de celebrar e impulsionar o protagonismo jovem no ecossistema acadêmico brasileiro. Em vez de focar exclusivamente no desempenho das notas dos estudantes, a iniciativa prioriza o impacto real das ações lideradas por eles.

O conceito central busca identificar universitários que atuam como agentes de mudança, convertendo a teoria das salas de aula em soluções práticas para os desafios da sociedade.

O sucesso da primeira edição em 2025

A estreia do projeto, realizada no ano passado, registrou mais de 8.000 inscritos de todas as regiões do Brasil. A premiação aconteceu em um evento presencial sediado na cidade de São Paulo, em novembro de 2025.

Como recompensa pelo destaque de suas iniciativas, os vencedores da primeira edição participaram de uma imersão internacional na China entre os dias 25 e 31 de janeiro de 2026.

A agenda no país asiático incluiu visitas a marcos históricos, experiências com a infraestrutura de transportes local por meio de viagens em trens-bala, além de rodadas de conhecimento em distritos tecnológicos e de inovação na cidade de Shanghai.

Os seis destaques nacionais de 2025

A primeira edição do prêmio selecionou representantes de base regional que implementaram melhorias em suas respectivas comunidades e áreas de estudo:

Região Centro-Oeste

Gabriela Santos Mendanha, de 24 anos, estudante de Medicina na PUC Goiás, desenvolveu, de forma autônoma, a RefractAI, uma inteligência artificial criada para acelerar diagnósticos oftalmológicos e mitigar erros em triagens de cirurgias refrativas.

Região Sudeste

A região contou com dois premiados, entre eles Narayane Ribeiro Medeiros, de 23 anos, aluna de Engenharia Aeroespacial no ITA. Ela liderou o desenvolvimento do GeoPredict, uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para análises ambientais e climáticas. "O projeto foi finalista global em uma competição da NASA", afirma a estudante, destacando o alcance internacional da iniciativa.

Junto a ela, Pedro Henrique Docema Rodrigues, de 21 anos, estudante de Medicina na USP, também foi reconhecido pela reestruturação da Bandeira Científica, um tradicional projeto de extensão universitária focado em levar atendimento médico e expedições humanitárias a comunidades isoladas e de alta vulnerabilidade social no Brasil.

Região Sul

Emilly Raiane Rodrigues, de 24 anos, graduanda de Engenharia Aeroespacial na UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), foi premiada pelo Projeto Luas, que leva oficinas gratuitas de robótica e programação a escolas públicas.

Região Nordeste

Naomi Nascimento Ferreira, de 23 anos, estudante de Medicina na UFC (Universidade Federal do Ceará), se destacou na premiação com o projeto À Flor da Pele, focado em educação sexual e prevenção em saúde para adolescentes vulneráveis.

Região Norte

Hugo Santos Maia, de 23 anos, aluno de Engenharia de Energia na UFPA (Universidade Federal do Pará), completou o grupo de premiados com o projeto Luzes da Amazônia, que desenvolve sistemas de energia solar para comunidades ribeirinhas isoladas.

Com a abertura da edição de 2026, a expectativa da organização é atrair um número ainda maior de inscritos, mapeando novos projetos que unam rigor técnico e transformação social pelo Brasil.

Como participar da edição 2026

As inscrições para o Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2026 estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até 9 de agosto. Podem participar jovens de 18 a 34 anos que estejam matriculados em cursos de graduação no Brasil ou que tenham se graduado no primeiro semestre de 2026. No entanto, devem ser apresentadas uma trajetória acadêmica consistente e uma iniciativa com resultado mensurável.

O processo seletivo busca estudantes que já tenham liderado ou participado de projetos com impacto concreto, seja em pesquisa, empreendedorismo, atuação comunitária, iniciativas socioambientais, voluntariado, estágio, esporte ou arte. A proposta é identificar universitários que demonstrem protagonismo na prática e capacidade de transformar conhecimento em soluções relevantes para seu entorno.

Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2026 AQUI