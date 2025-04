Como usar o Microlearning para capacitar sua equipe de maneira rápida e eficiente?

Acesso contínuo e flexível Uma das principais características dessa metodologia é sua flexibilidade. O conteúdo pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar, através de dispositivos móveis, o que permite que o colaborador aprenda no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente, sem comprometer suas tarefas diárias.

Aprendizado orientado para a aplicação prática

O microlearning enfatiza a aplicação prática do conhecimento. Em vez de se concentrar apenas na teoria, as lições são projetadas para serem imediatamente aplicáveis às tarefas cotidianas do colaborador. Isso melhora a transferência de aprendizado e a eficiência no trabalho.