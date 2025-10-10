Carreira

Quanto tempo dura a faculdade de Administração e o que acontece em cada ano do curso

Com duração média de quatro anos, o curso de Administração prepara o estudante para compreender empresas por dentro e por fora. Veja o que se aprende em cada etapa e como a Escola de Negócios Saint Paul estrutura essa formação na prática

A faculdade de Administração tem duração média de quatro anos e está entre os bacharelados mais populares do Brasil, segundo o Censo da Educação Superior 2024 (Inep).

O curso soma cerca de 3.000 horas de aulas, práticas e estágios, e forma profissionais preparados para atuar em áreas como finanças, marketing, gestão de pessoas, logística, inovação e empreendedorismo.

Ao longo dos oito semestres, o estudante desenvolve uma visão ampla de negócios e aprende a interpretar dados, liderar equipes, tomar decisões estratégicas e resolver problemas complexos.

Embora a estrutura varie entre instituições, a progressão costuma seguir uma mesma lógica: primeiro compreender o funcionamento das organizações, depois aprender a transformá-las.

O que se aprende em cada etapa do curso

Nos dois primeiros anos, o foco está na base teórica e analítica. O aluno estuda disciplinas como:

  • Fundamentos de Administração e Economia

  • Matemática Financeira e Contabilidade

  • Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional

  • Estatística e Análise de Dados

  • Marketing Estratégico

  • Direito Empresarial

Essas matérias ajudam o estudante a compreender como as empresas funcionam, geram valor e se organizam internamente.

A partir do terceiro ano, as disciplinas ganham foco prático. O aluno começa a desenvolver projetos integradores, estudos de caso e estágios supervisionados, além de explorar temas como estratégia corporativa, finanças, inovação e liderança.

Nos semestres finais, o estudante costuma escolher uma ênfase — como Finanças, Empreendedorismo ou Gestão de Negócios — e desenvolver um projeto aplicado, conectando o aprendizado à realidade de mercado.

Como é a estrutura na Escola de Negócios Saint Paul

Na Escola de Negócios Saint Paul, o curso de Administração segue exatamente essa lógica — mas com uma abordagem mais próxima do ambiente empresarial.

A graduação tem duração de quatro anos, totalizando 3.000 horas entre aulas, mentorias e atividades práticas. Nos dois primeiros anos, o aluno tem aulas em período integral (manhã e tarde), com foco em fundamentos econômicos, financeiros e comportamentais.

Desde o início, participa de projetos reais, laboratórios de inteligência artificial aplicada a negócios e simulações empresariais.

A partir do terceiro ano, as aulas passam a ser no período matutino, permitindo que o estudante tenha estágios, vivências corporativas e mentorias. É nesse momento que entram temas como liderança, inovação, finanças corporativas, ética e sustentabilidade — sempre conectados a desafios reais.

Nos dois últimos semestres, o aluno escolhe uma trilha de especialização:

  • Finanças, para quem deseja aprofundar-se em mercado financeiro, controladoria e investimentos;

  • Empreendedorismo, para quem pretende abrir ou gerir um negócio próprio.

Durante essa fase, o aluno desenvolve o One-Page Proposal, um projeto final que propõe uma solução prática para um problema de mercado, com orientação de dois mentores — um professor e um executivo alumni da Saint Paul.

