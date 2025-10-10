Quanto tempo dura a faculdade de Administração e o que acontece em cada ano do curso

A faculdade de Administração tem duração média de quatro anos e está entre os bacharelados mais populares do Brasil, segundo o Censo da Educação Superior 2024 (Inep).

O curso soma cerca de 3.000 horas de aulas, práticas e estágios, e forma profissionais preparados para atuar em áreas como finanças, marketing, gestão de pessoas, logística, inovação e empreendedorismo.

Ao longo dos oito semestres, o estudante desenvolve uma visão ampla de negócios e aprende a interpretar dados, liderar equipes, tomar decisões estratégicas e resolver problemas complexos.

Embora a estrutura varie entre instituições, a progressão costuma seguir uma mesma lógica: primeiro compreender o funcionamento das organizações, depois aprender a transformá-las.

O que se aprende em cada etapa do curso

Nos dois primeiros anos, o foco está na base teórica e analítica. O aluno estuda disciplinas como:

Fundamentos de Administração e Economia

Matemática Financeira e Contabilidade

Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional

Estatística e Análise de Dados

Marketing Estratégico

Direito Empresarial

Essas matérias ajudam o estudante a compreender como as empresas funcionam, geram valor e se organizam internamente.

A partir do terceiro ano, as disciplinas ganham foco prático. O aluno começa a desenvolver projetos integradores, estudos de caso e estágios supervisionados, além de explorar temas como estratégia corporativa, finanças, inovação e liderança.

Nos semestres finais, o estudante costuma escolher uma ênfase — como Finanças, Empreendedorismo ou Gestão de Negócios — e desenvolver um projeto aplicado, conectando o aprendizado à realidade de mercado.

Como é a estrutura na Escola de Negócios Saint Paul

Na Escola de Negócios Saint Paul, o curso de Administração segue exatamente essa lógica — mas com uma abordagem mais próxima do ambiente empresarial.

A graduação tem duração de quatro anos, totalizando 3.000 horas entre aulas, mentorias e atividades práticas. Nos dois primeiros anos, o aluno tem aulas em período integral (manhã e tarde), com foco em fundamentos econômicos, financeiros e comportamentais.

Desde o início, participa de projetos reais, laboratórios de inteligência artificial aplicada a negócios e simulações empresariais.

A partir do terceiro ano, as aulas passam a ser no período matutino, permitindo que o estudante tenha estágios, vivências corporativas e mentorias. É nesse momento que entram temas como liderança, inovação, finanças corporativas, ética e sustentabilidade — sempre conectados a desafios reais.

Nos dois últimos semestres, o aluno escolhe uma trilha de especialização:

Finanças , para quem deseja aprofundar-se em mercado financeiro, controladoria e investimentos;

Empreendedorismo, para quem pretende abrir ou gerir um negócio próprio.

Durante essa fase, o aluno desenvolve o One-Page Proposal, um projeto final que propõe uma solução prática para um problema de mercado, com orientação de dois mentores — um professor e um executivo alumni da Saint Paul.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.