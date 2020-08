Gosta de bons drinks? Você pode se tornar um bartender — e de graça

Com a pandemia, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. No entanto, como diz o clichê, crise e oportunidade andam juntas — e o processo de reabertura traz novas possibilidades.

Uma delas é vislumbrar outros caminhos profissionais. E que tal virar bartender? Com o objetivo de ampliar o número de mixologistas no mercado, a Diageo — proprietária de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Ypióca — oferece um curso gratuito para formação na área.

Denominado Learning for Life, o programa é totalmente online e tem inscrições abertas até 24 de agosto.

A princípio, 100 vagas estão abertas. Os critérios de seleção são ter mais de 18 anos, cursar ou ter o Ensino Médio completo, ter renda de até 1.600 reais e, é claro, ter acesso à internet.

Inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no perfil do programa no Instragram. O processo de seleção inclui uma entrevista por telefone e uma atividade para comprovar o interesse do candidato em seguir a carreira de bartender.

O curso existe desde 2000, e já formou mais de 20 mil pessoas em todo o país.

Nova carreira

Mesmo com a crise, uma área segue com alta demanda por profissionais: a de tecnologia. Diversas empresas seguem investindo no setor, principalmente na Ciência de Dados. A carreira de cientista de dados continua em alta, segundo Rychard Guedes, professor da escola de programação Let’s Code, parceira da EXAME Academy em cursos de programação de dados.

