Google abre novo programa para contratar pessoas com deficiência

O Google do Brasil lançou nesta quarta-feira, 15, um novo programa para contratação focado em pessoas com deficiência.

A iniciativa tem o objetivo de aumentar a diversidade nos times, porém as vagas não são exclusivas: os candidatos terão seu perfil e habilidades cadastrados pelo programa para competir nas novas oportunidades que forem abertas continuamente na empresa.

Após o cadastro do currículo no site, os dados serão analisados e os recrutadores entrarão em contato quando o perfil se adequar a vagas em qualquer área do Google.

Para se candidatar, os principais requisitos são a graduação completa em cursos de bacharelado e a fluência em inglês.

Segundo Daniel Borges, head de recrutamento para a América Latina, o programa foi pensando para encontrar pessoas talentosas e trazê-las para as seleções do Google. “Estamos expandindo as maneiras de encontrar e contratar nossos próximos Googlers”, comenta ele.

As inscrições já estão abertas pela página de carreira da empresa.