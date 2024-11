Gerenciar energia (e não o tempo) é segredo para produtividade em 5 pontos

A produtividade no trabalho não depende apenas de um gerenciamento eficiente do tempo, mas, sobretudo, da maneira como você administra sua energia.

Tony Schwartz e Jim Loehr, autores de The Power of Full Engagement ('O poder do engajamento total', em tradução livre), destacam que, enquanto o número de horas no dia é fixo, a quantidade e a qualidade da energia disponível para cada pessoa são ajustáveis. Para alcançar alto desempenho e renovação pessoal, o foco deve estar na energia, não no tempo, de acordo com reportagem da Inc.

Embora técnicas tradicionais, como listas de tarefas e agendamento de atividades, sejam úteis, elas frequentemente falham diante de interrupções e mudanças inesperadas de prioridades. Uma abordagem baseada na gestão da energia permite enfrentar desafios diários com mais foco, entrega e resultados superiores.

Divida o trabalho em etapas menores

Projetos longos e complexos podem rapidamente sobrecarregar os profissionais. Uma forma eficaz de evitar o desgaste é dividir o objetivo principal em metas menores e manejáveis. Ao invés de encarar uma tarefa como uma maratona sem fim, é possível avançar em “sprints” — períodos curtos e intensos de trabalho focado, seguidos por pausas para recuperação.

Essa abordagem ajuda a manter a motivação ao longo do processo. Por exemplo, ao liderar a criação de uma proposta importante, um gerente pode dividir o trabalho em etapas como análise de concorrência, negociações com fornecedores e redação final. Celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho reduz o impacto do estresse e energiza a equipe para alcançar o objetivo maior.

Seja uma fonte de energia para os outros

Profissionais que energizam seus colegas não apenas promovem um ambiente de trabalho mais agradável, mas também melhoram seu próprio desempenho. Estudos mostram que energizadores não precisam ser extrovertidos ou carismáticos, mas sim autênticos e totalmente presentes em suas interações.

Contribuir para o desenvolvimento de colegas, ouvir ativamente e oferecer suporte em momentos de dificuldade são práticas que energizam tanto quem as realiza quanto quem as recebe. Além disso, ao construir um ambiente mais colaborativo, os profissionais conseguem resultados mais robustos e alinhados aos objetivos coletivos.

Identifique o que desgasta e o que sustenta sua energia

Evitar atividades que drenam energia é fundamental para manter o equilíbrio no trabalho. Saber o que lhe traz satisfação, seja passar mais tempo com a família ou praticar hobbies, pode ajudar a estruturar sua rotina de forma que sustente sua energia.

Bloquear horários para momentos importantes no calendário pessoal pode ser tão relevante quanto reuniões profissionais. Por outro lado, limitar interações improdutivas ou delegar tarefas desnecessárias ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Trabalhe em ciclos de alta performance

Pesquisas apontam que os melhores desempenhos são alcançados quando se alternam períodos de trabalho focado com pausas regulares. Profissionais de alta performance, como músicos, atletas e cientistas, costumam trabalhar intensamente por 90 minutos antes de fazer uma pausa.

Adotar esse modelo no dia a dia pode ajudar a manter o foco e evitar a fadiga. Pequenas pausas para caminhar, tomar um café ou socializar brevemente com colegas renovam a energia e permitem maior produtividade ao longo do dia.

Valorize sua autenticidade

Tentar se adequar a um modelo que não reflete sua essência é exaustivo e reduz a eficiência. Manter-se autêntico no trabalho não só alivia o desgaste emocional, como também permite explorar ao máximo seus pontos fortes.

Criar um ambiente onde os colegas também se sintam à vontade para serem autênticos promove um espaço colaborativo e produtivo. Conhecer os membros da equipe, entender suas motivações e respeitar suas diferenças pode aumentar a energia coletiva e facilitar a superação de desafios.

Gerir a energia de forma eficiente é o caminho para resultados mais sustentáveis e significativos. Incorporar práticas como pausas estratégicas, divisão de tarefas e autenticidade no trabalho pode transformar a rotina, promovendo maior equilíbrio, motivação e sucesso tanto individual quanto coletivo.