Prioridade à família: como um CEO mantém o equilíbrio com tecnologia

Pais e adolescentes frequentemente enfrentam desafios relacionados ao uso excessivo de smartphones. Uma pesquisa do Pew Research Center de 2024 revelou que 46% dos adolescentes sentem que seus pais estão, pelo menos às vezes, distraídos pelo telefone enquanto tentam conversar com eles. Esse cenário levou Christian Sutherland-Wong, CEO do Glassdoor, a estabelecer uma regra simples em sua casa: ele não responde a mensagens ou e-mails na presença de seus filhos.

Sutherland-Wong, de 44 anos, compartilhou em entrevista à CNBC que deseja dar o exemplo ao evitar o uso constante de dispositivos digitais ao redor dos filhos. Ele afirma que quer estar presente para eles, sem distrações constantes com e-mails ou mensagens.

Offline durante o tempo com os filhos

A presença de smartphones no cotidiano não se limita ao trabalho. Pais frequentemente os utilizam para organizar compromissos, atividades escolares e outras responsabilidades familiares. Para reduzir essas distrações, Sutherland-Wong adota a prática de ficar completamente offline quando está com os filhos.

Ele trabalha remotamente de seu escritório em casa, o que facilita retomar tarefas profissionais depois que os filhos dormem. Durante o dia, ele prioriza estar presente quando eles chegam da escola, dedicando tempo de qualidade antes de colocá-los para dormir. Apenas após esses momentos, ele volta ao trabalho.

Limites claros entre trabalho e família

Sutherland-Wong reconhece que nem todos os compromissos de trabalho acontecem dentro do horário comercial. Em situações urgentes, ele retorna ao escritório doméstico para atender chamadas ou responder e-mails. Isso cria uma separação clara entre seu papel como pai e como CEO, além de ensinar aos filhos a importância de estabelecer limites saudáveis em relação ao uso da tecnologia.

Segundo ele, os filhos percebem como ele lida com as demandas de trabalho. Resolver questões profissionais de forma privada não apenas ajuda a manter um equilíbrio entre as responsabilidades, mas também transmite hábitos positivos sobre o uso da tecnologia. Essa abordagem reforça a importância de criar limites que priorizem a convivência familiar e demonstrem aos filhos que é possível equilibrar vida profissional e pessoal de forma saudável.