Gerdau lança programa de trainee com mais de 200 vagas

Estão abertas as inscrições para o G.Future – Talentos de Aço Gerdau 2022, nome que a empresa Gerdau deu ao seu programa de trainee. Ao todo, são 221 oportunidades em todo o Brasil, com foco para dois perfis: trainee e o trainee expert.

O primeiro busca profissionais formados entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou previsão de conclusão até dezembro de 2021, sem necessidade de experiência prévia. Já o trainee expert é indicado para formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com experiência na área escolhida. Não há restrições de universidades de formação, idade, gênero ou raça.

Com 18 meses de duração, o programa tem o objetivo de formar as lideranças futuras da Gerdau.

O processo seletivo conta com as etapas de inscrição online, testes online, dinâmica de grupo online, painel e entrevistas. Para algumas vagas, os aprovados serão convidados para uma visita às usinas, com custo pago pela Gerdau.

As vagas são voltadas para atividades nas mais diversas áreas da organização, tanto administrativas quanto industriais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul.

Benefícios: os benefícios oferecidos pela empresa são previdência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-creche para colaboradoras, telemedicina, auxílio-medicamento, incentivo a curso de idiomas, horário flexível, home office para vagas corporativas, participação nos lucros e resultados, vale-transporte ou fretado e vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade).

Inscrições: até 13 de outubro por meio do site da Cia de Talentos.