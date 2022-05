Fundação Estudar lança masterclass com Lemann; saiba como se inscrever

Encontrar os caminhos para se desenvolver como um bom profissional ou empreendedor pode ser uma árdua tarefa. Porém, aprender com os melhores do setor pode é sempre válido - ainda mais para jovens em início de carreira.

Pensando nisso, a Fundação Estudar promove, entre os dias 17 e 19 de maio, um evento online e gratuito voltado para jovens em início de carreira, com o objetivo de ampliar a visão sobre oportunidades de mercado e permitir o desenvolvimento de habilidades essenciais para que possa se destacar profissionalmente.

O evento ocorre para promover o lançamento da Escola de Liderança, uma plataforma de educação por assinatura com objetivo de ampliar a visão do jovem sobre as possibilidades e as oportunidades do mercado e desenvolver habilidades essenciais para se destacar profissionalmente por meio de um conteúdos educativos e profissionalizantes com grandes nomes do mercado.

A plataforma conta com uma masterclasses exclusiva de Jorge Paulo Lemann e Carlos Brito.

Além das masterclasses com executivos de peso, a nova ferramenta da Fundação Estudar ainda promove conexão desses estudantes com empresas e com profissionais de grandes conquistas no currículo - diversos deles apoiados pela própria Fundação.

Para Anamaíra Spaggiari, Diretora Executiva da Fundação Estudar, a Escola de Liderança representa uma jornada de autoconhecimento e inteligência emocional que reúne todo o conhecimento da ONG com mais de 30 anos de experiência em seleção e desenvolvimento de talentos do Brasil: “Utilizamos uma metodologia baseada em Harvard, Stanford e nas melhores universidades do mundo. Nossa metodologia é baseada na crença de ir além do conteúdo para realmente colocar em prática desde o primeiro momento, instigando o jovem a executar, colocar a mão na massa, e tirar as ideias do papel” complementa Anamaíra.

Entre as palestrantes confirmadas para o evento de lançamento da plataforma, estão outros nomes do mundo do empreendedorismo e dos negócios do país, como Isabela Matte, CEO, empreendedora e Forbes under 30 e Lívia Kuga, Head de Atração e Seleção na Stone.

O lançamento de evento da Escola de Liderança ocorre na próxima terça-feira, 17 às 19h. Os interessados no evento devem se cadastrar no site oficial do programa com um para receber o link da transmissão por e-mail.

