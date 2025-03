Esses 7 empregos estão em alta para 2025 e os salários podem chegar a R$ 32 mil

Se você tem um olhar atento ao mercado, já percebeu que a inteligência artificial está tomando conta dos negócios.

Desde empresas de tecnologia, até setores mais tradicionais como finanças, saúde e educação, as corporações estão buscando formas de utilizar a IA para automação, tomada de decisão e inovação.

De acordo com um relatório da Global Technology Industry Association (GTIA), 55% das empresas já utilizam IA e os outros 45% estão em fase de implementação. E essa revolução não se limita às grandes corporações – startups e pequenas empresas também estão adotando a tecnologia para otimizar processos e impulsionar resultados.

O resultado disso? A demanda por profissionais capacitados só aumenta. Apenas na plataforma americana de carreira The Muse, há mais de 10 mil vagas abertas para profissionais de IA de todos os níveis. E aqueles que decidirem seguir esse caminho têm potencial lucrativo: segundo a Michael Page, os salários podem chegar a R$32 mil mensais.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

7 caminhos para conquistar uma vaga em inteligência artificial

Muitas pessoas acreditam que trabalhar com IA exige formação avançada em programação ou ciências exatas. Mas a verdade é que esse setor precisa de profissionais com diferentes perfis e habilidades, indo além do aspecto técnico.

Seja você alguém que já trabalha com tecnologia ou alguém que busca uma transição de carreira, há inúmeras possibilidades nesse mercado que precisa urgentemente de novos talentos.

Segundo um estudo publicado pela Harvard Business School, esses são os 7 empregos mais promissores na área de IA para 2025:

Milhares de vagas em IA estão esperando por você. Se qualifique para um currículo de destaque com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

Especialista em ética em IA

À medida que a IA se torna mais presente no dia a dia, crescem também as preocupações éticas, como privacidade de dados, vieses algorítmicos e transparência. Empresas estão em busca de especialistas para garantir que seus sistemas operem de forma ética e responsável, estabelecendo diretrizes e garantindo a conformidade com normas regulatórias.

Engenheiro de aprendizagem de máquina

Os engenheiros de aprendizado de máquina são responsáveis por desenvolver algoritmos e modelos de IA que melhoram continuamente a partir dos dados. Eles projetam e refinam sistemas utilizados em reconhecimento de fala, análise preditiva e inteligência de mercado. Esse profissional está entre os mais bem pagos do setor, refletindo sua importância estratégica para as empresas.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

Gerente de produto de IA

Os gerentes de produto de IA atuam como ponte entre as equipes técnicas e as demandas de negócio. Eles são responsáveis por desenvolver estratégias, coordenar equipes e garantir que soluções de IA atendam às necessidades dos clientes e aos objetivos da empresa.

Estrategista de marketing com tecnologia de IA

O marketing digital está sendo transformado pelo uso de ferramentas baseadas em IA, como chatbots, análise preditiva e segmentação inteligente de clientes. Profissionais que sabem integrar IA em suas estratégias de marketing conseguem otimizar campanhas, personalizar experiências e aumentar conversões com muito mais eficiência.

O futuro do mercado está na IA. A pergunta é: você está preparado para ele? Se qualifique com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul por apenas R$37. Clique aqui para saber mais.

Analista de dados com experiência em IA

A análise de grandes volumes de dados se tornou um diferencial competitivo. Analistas de dados que dominam ferramentas de IA conseguem interpretar informações complexas com maior precisão, prever tendências de mercado e embasar decisões estratégicas.

Especialista em Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O Processamento de Linguagem Natural é uma das áreas da IA que mais cresce, permitindo avanços em assistentes virtuais, chatbots, ferramentas de tradução e geração de conteúdo automatizado. Esse campo oferece excelentes oportunidades para profissionais que desejam atuar na interseção entre IA e comunicação.

Apenas R$37: Treinamento exclusivo em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

Treinador de IA

Os treinadores de IA atuam diretamente no aperfeiçoamento dos sistemas de inteligência artificial, ajustando respostas, refinando modelos e garantindo que os algoritmos funcionem com alta precisão. Eles desempenham um papel essencial na evolução contínua dessas tecnologias.

Treinamento exclusivo: Prepare-se para liderar a evolução de Inteligência Artificial

Se você quer ser um protagonista da revolução tecnológica nos próximos anos, a qualificação profissional é peça-chave para adquirir conhecimentos e se posicionar como referência.

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, estão lançando um treinamento completo para preparar os profissionais que desejam se destacar no mercado com o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

CLIQUE AQUI PARA CONHECER O PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS DA EXAME EM CONJUNTO COM A SAINT PAUL

Esta é uma oportunidade de dar o seu primeiro passo para a evolução da sua carreira. Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS