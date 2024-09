Fone de ouvido, remédios e desânimo: conheça diferentes sinais do burnout que você ignora

“Como manter a saúde mental em um ambiente em que você precisa usar fone de ouvido para evitar agressões verbais ou para garantir um espaço para realizar uma tarefa?”, questiona a jornalista Izabella Camargo, que ajudou a popularizar a doença burnout no Brasil em 2018.

Para ajudar na preservação da segurança psicológica no ambiente de trabalho, neste ano a jornalista criou um movimento para reconhecer o que ela chama de “EPIs da saúde mental”, que são equipamentos que vão definir limites para proteger a saúde mental, assim como existem limites para proteger riscos físicos.

“Hoje já temos números de perdas humanas e financeiras sobre os impactos da falta de saúde mental", diz Camargo. "Quando olhei o histórico dos EPIs industriais, vi que demoramos quase 40 anos para ter normas regulamentadoras para proteger pessoas de riscos físicos, como capacete, luvas e óculos; foi aí que pensei em recursos que podem definir limites para a saúde mental”.

Entre os EPIs que podem ajudar psicologicamente os funcionários, no âmbito corporativo Camargo destaca o letramento da liderança, direito à desconecção e à flexibilidade. No âmbito individual, ela reforça a autorresponsabilidade, terapias e a educação financeira.

Durante o lançamento do EPI para saúde mental, muitas empresas participaram, afirma Camargo. “Esse conteúdo foi construído com base em trocas de experiências entre empresas que buscam encontrar soluções para combater o burnout”, diz a jornalista. “Precisamos falar sobre os direitos e deveres dos dois lados, tanto dos liderados quanto das companhias, afinal, um ambiente tóxico pode ser formado por diferentes agentes”.

Como o diagnóstico do burnout chegou

Foi a relação contra o tempo que fez com que Camargo conhece o burnout, antes mesmo de ser diagnosticada. Durante a escrita de seu livro “Dá um tempo”, em 2017, Camargo buscava entender a percepção acelerada do tempo na sociedade moderna, e se deparou com temas como ansiedade, depressão e estresse.

“Na pesquisa para o meu livro, conheci as doenças do tempo. A ansiedade, o excesso de futuro, a depressão, como excesso de passado, e o estresse, como excesso de presente”, conta a jornalista.

Na busca por respostas, Camargo entrevistou especialistas e figuras públicas que compartilharam suas experiências, como o padre Fábio de Mello, que falava sobre ansiedade, ao divulgar as crises de pânico que ele mesmo teve, e o jornalista Ricardo Boechat que falou sobre depressão, também por experiência própria.

“Entrevistei também uma psicóloga que me falou sobre burnout, mas eu não reconhecia em mim os sintomas que ela me descreveu, ninguém tinha tornado comum este problema”, diz Camargo que só reconheceu a gravidade da situação quando viu sintomas em seu corpo e impactos em sua rotina.

Os sintomas do burnout

Como resultado da pesquisa, durante a escrita do livro Camargo substituiu a história da psicóloga pela própria história. A jornalista identificou sintomas como manchas na pele, alergia, queda de cabelo, dor de estômago e até problemas no intestino. “Foram sintomas que só fui entender depois de muito tempo e de várias consultas com especialistas", afirma a jornalista.

Além desses sintomas aparentes, Camargo também começou a sentir taquicardia e perda da funcionalidade.

“Cheguei até a tomar remédios para dar conta da rotina, como remédio para dormir, acordar e performar”, diz a jornalista. “Fiquei um tempo sem poder dirigir e perdi a capacidade de compreender textos. Minha capacidade cognitiva foi abalada momentaneamente”.

Esses sintomas, segundo ela, são manifestações físicas do estresse crônico, que se diferencia do estresse agudo, comum e necessário para a evolução humana. "O estresse agudo é aquela situação que você vive e supera, como um desafio pontual. Já o estresse crônico é aquele que você enfrenta diariamente para sobreviver, com descargas constantes de cortisol que não deveriam ocorrer todos os dias", diz.

As humilhações que podem levar ao burnout no trabalho

O problema do burnout não está necessariamente no trabalho em si, afirma Camargo, mas no assédio que muitas vezes ocorre no ambiente profissional. "Assim como normalizamos dores pelo corpo, também normalizamos o assédio moral", afirma.

Entre as principais humilhações que podem existir no ambiente de trabalho por causa do assédio moral, Camargo destaca:

Desqualificação profissional. A pessoa passa a sofrer críticas constantes e depreciativas que minam a sua autoestima e a sua autoconfiança. “Pode ser presencial, por telefone ou até e-mail, é uma forma de ataque psicológico repetitivo, seja qual for o meio”, diz Camargo.

A pessoa passa a sofrer críticas constantes e depreciativas que minam a sua autoestima e a sua autoconfiança. “Pode ser presencial, por telefone ou até e-mail, é uma forma de ataque psicológico repetitivo, seja qual for o meio”, diz Camargo. Sobrecarga de trabalho: Imposição de tarefas excessivas ou prazos impossíveis. “Essa estratégia geralmente é usada para pressionar e desestabilizar o profissional, porque cria um ambiente de estresse constante”, diz. “E muitas pessoas até escutam ‘se você não fizer, tem uma fila querendo seu lugar’, como uma forma de pressionar mesmo”.

Imposição de tarefas excessivas ou prazos impossíveis. “Essa estratégia geralmente é usada para pressionar e desestabilizar o profissional, porque cria um ambiente de estresse constante”, diz. “E muitas pessoas até escutam ‘se você não fizer, tem uma fila querendo seu lugar’, como uma forma de pressionar mesmo”. Isolamento ou exclusão social: A pessoa é excluída de interações sociais e profissionais. “Isso acaba gerando sentimento de rejeição e inferioridade e afeta profundamente a saúde mental”, diz a jornalista.

A pessoa é excluída de interações sociais e profissionais. “Isso acaba gerando sentimento de rejeição e inferioridade e afeta profundamente a saúde mental”, diz a jornalista. Violência verbal: É rara mas acontece muito ainda, como gritos, insultos e apelidos pejorativos que intimidam e humilham a pessoa. “Piadinhas sobre ela estar tentando estabelecer limites no trabalho pode criar um ambiente hostil e degradante", diz Camargo.

É rara mas acontece muito ainda, como gritos, insultos e apelidos pejorativos que intimidam e humilham a pessoa. “Piadinhas sobre ela estar tentando estabelecer limites no trabalho pode criar um ambiente hostil e degradante", diz Camargo. Humilhações públicas: Exposição pública de erros ou críticas em frente a colegas, com o objetivo de envergonhar e diminuir a pessoa. “A liderança que faz isso quer expor o funcionário. Isso traz danos emocionais sérios”, afirma a jornalista.

O processo de normalização do burnout, segundo a jornalista, é comum em profissões de alta demanda. “Escuto muitos médicos e professores falando sobre a doença. Normalmente, são profissões onde há hierarquia e a cobrança é constante, tudo que podem gerar um ambiente de desgaste extremo”, diz Camargo.

O excesso de confiança x a síndrome da impostora

Existe uma contradição, segundo Camargo, entre a síndrome da impostora (condição em que as pessoas duvidam de sua capacidade intelectual), e o excesso de confiança na capacidade física (mesmo quando o corpo já dá sinais de exaustão, como burnout).

“O excesso de confiança é um perigo, você precisa ter condições de se autoavaliar. Eu mesma ouvia sobre o burnout e não enxergava o problema em mim”, diz Camargo.

Algumas frases podem desencadear o burnout ou até mesmo a síndrome da impostora, diz a jornalista:

Se você não fizer, tem uma fila querendo seu lugar. (Assédio Institucional)

Não engravide esse ano, isso vai prejudicar sua carreira. (Assédio Moral)

Você nunca faz nada certo, por que ainda está aqui? (Desqualificação Profissional)

Se você sair no horário, está mostrando que não se importa com a empresa. (Pressão Excessiva)

Não precisa vir à reunião, sua opinião não é relevante. (Isolamento Social)

Se não trabalhar no fim de semana, será substituído. (Ameaça e Intimidação)

Você é muito sensível, precisa aprender a aguentar pressão. (Minimização dos Sentimentos)

Vou te transferir para uma função inferior, já que você não dá conta. (Ameaça de Rebaixamento Profissional)

Aqui, todo mundo sabe quem manda, então, obedeça sem questionar. (Autoritarismo e Controle)

“Entendo que a principal causa de burnout hoje não está mais na falta de informação, mas na não capacidade de comunicação entre o líder e o liderado”, diz Camargo. “É preciso saber se comunicar, precisamos reconhecer e promover a importância da inteligência emocional”.

Setembro Amarelo: não é apenas sobre números, é sobre uma dor

Apesar deste mês ser marcado pelo movimento Setembro Amarelo, que foca na prevenção ao suicídio, os números por si só não ajudam a prevenir, afirma Camargo. “O que realmente faz a diferença é o letramento das emoções”. Segundo a jornalista, quem tenta o suicídio não deseja se livrar da vida, mas sim de uma dor invisível, que muitas vezes não é compreendida pelos outros.

Para ajudar alguém a encontrar uma saída para essa dor, Camargo reforça que é essencial oferecer apoio e informação. O Centro de Valorização da Vida (CVV), por exemplo, desempenha um papel crucial ao fornecer um canal de comunicação gratuito e acessível a todos. “Falar e buscar ajuda é a forma que a gente promove a vida”, diz Camargo.

O perigo de amar demais o trabalho

Uma armadilha que muitas vezes leva ao burnout é amar demais o trabalho. "As pessoas precisam conhecer a ‘armadilha da competência’, que é quando você é remunerado com mais trabalho. Isso pode fazer você se sentir prestigiada, mas é também o caminho para o esgotamento", conta a jornalista.

Como se livrar do burnout?

Para evitar o burnout a solução está em reconhecer os sinais e tratá-lo. Após receber o diagnóstico de burnout, Camargo se viu diante de uma realidade sem cura, mas com possibilidades de tratamento e possibilidade de recaídas.

"É como qualquer vício. Se você coloca uma pessoa que já teve problemas com bebida em um ambiente com muita bebida, ela pode recair. O mesmo acontece com o burnout", afirma.

Um dos passos fundamentais para a recuperação, segundo Camargo, é assumir o controle de sua própria agenda. "Quando você é dona da sua agenda, a responsabilidade de estabelecer limites é sua. Se você não consegue estabelecer esses limites, vai adoecer novamente", diz.