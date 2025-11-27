Fim de ano com IA: chatbots assumem a muito mais do que maratona das compras

Nesta temporada de compras de Natal, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma conveniência e passou a ocupar um espaço estratégico no varejo. De acordo com o The New York Times, nos EUA, empresas como Target, Walmart e Ralph Lauren e outras redes passaram a usar chatbots que atuam como estilistas digitais e consultores de compras, guiando consumidores na busca por opções que vão de pijamas combinados a análises condensadas de avaliações.

Empresas de tecnologia avançam sobre o comércio

A OpenAI incorporou ao ChatGPT um recurso de checkout instantâneo que permite comprar itens de lojas como a Etsy sem sair da conversa.

O Google criou um assistente que liga para lojas locais e verifica estoques, enquanto a Amazon passou a monitorar quedas de preço e até adquirir automaticamente produtos que se enquadrem no orçamento do usuário.

Para especialistas, o movimento indica uma mudança estrutural: os agentes de IA deixam de responder apenas dúvidas básicas e começam a operar de forma mais autônoma, encontrando alternativas, cruzando informações e reduzindo a sobrecarga de decisões.

“Personalizado, eficiente e econômico” foi como Lori Schafer, CEO da Digital Wave Technology, definiu o novo padrão.

Já o professor Luca Cian, da Universidade da Virgínia, destacou que a transformação também é psicológica, ao permitir que consumidores deleguem parte das escolhas.

Expansão de recursos

O interesse é evidente. Um levantamento do Harris Poll com mais de 4 mil consumidores apontou que 42% já usam IA para compras de fim de ano, e mais da metade dos jovens confiam na tecnologia para descobrir presentes diferentes.

Ainda assim, o setor enfrenta limitações: ferramentas repetitivas, falta de variedade e resultados inconsistentes frustram parte dos usuários.

A Target lançou um chatbot que identifica presentes com base em idade, interesses, ocasião e orçamento. A OpenAI ampliou imagens, links e integração com lojistas como Skims, Spanx e Glossier. A empresa também iniciou a liberação de um sistema de pesquisa mais refinado dentro do ChatGPT.

A automação inteligente avança sobre o varejo, e quem domina essa habilidade consegue interpretar comportamentos, desenvolver experiências e liderar projetos que moldam a relação entre marcas e consumidores.

Em um mercado que muda rápido, é a competência em IA que determina quem acompanha e quem se destaca.

