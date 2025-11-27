Essa é a pergunta número 1 que mais elimina candidatos — veja como responder

Durante uma entrevista de emprego, ouvir a pergunta "fale sobre você” pode ser desafiador, principalmente com os nervos a flor da pele.

A coach de carreira Madeline Mann, fundadora do canal do YouTubeSelf Made Millennial e autora, revelou a CNBC Make It que, apesar do questionamento parecer simples, a amplitude das possibilidades de respostas confunde até candidatos experientes.

Mesmo sendo usada muitas vezes apenas para quebrar o gelo, a pergunta define o tom da conversa e influencia a forma como avaliadores, humanos ou apoiados por sistemas de inteligência artificial, interpretam a trajetória profissional do candidato.

Madeline aponta que muitos entrevistados desviam para temas pessoais ou hobbies, quando o objetivo deveria ser apresentar, de maneira direta, experiências relevantes para a vaga.

Como responder a essa pergunta?

Para organizar a resposta, a especialista recomenda uma fórmula em três etapas.

A primeira é abrir com uma frase curta que conecte a experiência anterior ao cargo desejado.

“Basicamente, combine-se com a descrição da vaga”, diz Mann.

Em áreas como contabilidade, isso pode significar mencionar os anos de atuação em empresas de crescimento acelerado ou a familiaridade com determinadas rotinas. Repetir palavras-chave do anúncio, afirma, tende a reforçar a aderência do candidato ao perfil buscado.

O segundo passo é destacar realizações mensuráveis.

A coach sugere selecionar resultados diretamente ligados ao escopo da função.

Entre os exemplos citados, estão a expansão de equipes, a execução de orçamentos ou reduções de custos obtidas em posições anteriores. Mesmo quem vem de áreas distintas pode enfatizar pontos de contato, como a vivência com planejamento financeiro ao apoiar lideranças na definição de gastos.

A última etapa é explicar, de forma objetiva, por que aquele cargo representa o próximo passo lógico da carreira.

Segundo Madeline, essa conclusão impede divagações e ajuda o avaliador a entender tanto a trajetória quanto a motivação do candidato.

O que isso tem a ver com IA?

Num mercado em que ferramentas de IA analisam currículos, mapeiam padrões e até avaliam vídeos de entrevistas, a clareza ganha ainda mais peso.

Respostas estruturadas funcionam não apenas para recrutadores, mas também para algoritmos que buscam correspondência entre competências e requisitos técnicos.

A fórmula de Madeline, observa ela, organiza informação, reduz ruído e aumenta a precisão, um diferencial quando a tecnologia se torna parte decisiva do processo seletivo.

