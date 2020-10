Feiras para mestrado e MBA no exterior terão versões online e gratuitas

As feiras Access Masters e Access MBA, duas das maiores feiras de MBA e Mestrado do mundo, terão edições online em outubro e novembro. São edições adicionais motivadas pelo sucesso das sessões de agosto. O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo.

A entrada é gratuita, mas os participantes devem se inscrever previamente pela internet e as vagas são limitadas! Os links para inscrição e agendamento de horários podem ser encontrados abaixo.

Os eventos promoverão sessões online de 20 minutos de duração com representantes de admissão para mestrados ou MBA de diversas escolas dos EUA e Europa. Os participantes também poderão fazer uma revisão profissional especializada de seus CVs, marcar horários com consultores educacionais e concorrer a uma viagem ao campus de uma universidade de sua escolha, numa data a escolher.

Entre as escolas que estiveram presentes em edições anteriores do evento estão algumas das melhores do mundo, tais como Yale School of Management, Hult, IESE, EU Business School, SDA Bocconi, Queens University, University of Tampa, Washington University, TUM School of Management, ESMT-Berlin, Schulich, Fordham, Universidad Adolfo Ibanez, Ecole Polytechnique e outras.

Encontros individuais

As feiras Access de MBA e Mestrado têm como diferencial o fato de que, ao se registrar, os participantes têm suas informações analisadas e podem receber indicações de escolas que combinem com seu perfil. No dia do evento, poderão ter conversas individuais de até 20 minutos com diretores dessas escolas e de outras em que tiverem interesse.

Como os nomes indicam, a Access MBA é mais voltada para pessoas que estejam à procura de um MBA no exterior. A Access Masters, por sua vez, contempla primariamente pessoas interessadas em mestrados em áreas além dos negócios. Os dois encontros são oportunidades de conhecer representantes das escolas, receber dicas para a candidatura, informar-se sobre requisitos, preparar-se para as provas e concorrer a prêmios.

Anote na Agenda: Access MBA e Access Masters

Access MBA

Data: 31 de outubro

Inscrições: gratuitas, neste link.

Access Masters

Data: 4 de novembro;

Inscrições: gratuitas, neste link.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.