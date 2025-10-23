Feedback duro: como transformar tensão em crescimento

Dar feedback negativo é uma das tarefas mais desafiadoras para qualquer gestor. Embora essencial para o crescimento de um time, ele pode facilmente ser mal interpretado e gerar defensividade, frustração ou desmotivação.

A especialista Monique Valcour mostra como transformar conversas difíceis em oportunidades reais de aprendizado e desenvolvimento. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Feedback que transforma x feedback que bloqueia

Muitos líderes confundem firmeza com rigidez. Valcour explica que o verdadeiro feedback construtivo não é sobre mostrar quem está errado, mas sobre ajudar o colaborador a crescer. Um bom diálogo de retorno cria autoconsciência e motivação, enquanto um mal conduzido gera apenas autoproteção.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

A autora ilustra com o caso de MJ Paulitz, uma fisioterapeuta que reagiu mal após ser interrompida várias vezes por uma colega. Em sua primeira reunião de feedback, o supervisor já havia decidido quem estava errado e não quis ouvir sua versão. O resultado foi raiva e sensação de injustiça.

Já na conversa com o departamento de RH, a abordagem foi totalmente diferente. A gestora começou reconhecendo as emoções de MJ e criando um ambiente de segurança e confiança. Só depois disso abordou o comportamento que precisava mudar. A profissional se sentiu ouvida, assumiu responsabilidade e realmente aprendeu com o episódio.

Os elementos de um feedback eficaz

Segundo Valcour, um feedback poderoso tem três componentes essenciais:

Intenção genuína de ajudar o colaborador a evoluir, e não apenas apontar erros. Abertura e empatia por parte de quem dá o retorno, o que reduz a resistência e cria conexão. Convite ao diálogo , com perguntas que envolvam o funcionário no processo de solução, como “Que ações você pode tomar a partir daqui?”.

Essas práticas aumentam o engajamento e fazem o profissional sentir-se parte ativa da mudança, não um alvo de crítica.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

O papel do líder como treinador

Para Valcour, o gestor que domina a arte do feedback não atua como juiz, mas como coach. Ele vê em cada colaborador “matéria-prima para o brilho” e cria condições para que esse potencial apareça, mesmo nas conversas mais difíceis.

Um único diálogo pode inspirar crescimento ou fechar portas. O líder eficaz é aquele que equilibra franqueza e compaixão, oferecendo direção sem sufocar a confiança. Dar feedback, conclui a autora, é menos sobre corrigir e mais sobre desenvolver pessoas.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil