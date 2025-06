Existe um jeito certo de conversar com o ChatGPT? Parece que sim

A inteligência artificial não pensa como um ser humano. Mas ela responde como se fosse — desde que você saiba perguntar. Em meio ao uso crescente do ChatGPT por profissionais de diversas áreas, uma dúvida persiste: existe uma maneira certa de conversar com a IA?

A resposta é sim. E entender isso faz toda a diferença entre obter respostas genéricas e receber contribuições realmente úteis, criativas e adaptadas ao seu contexto.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O erro mais comum: tratar a IA como uma busca no Google

Muita gente ainda digita no ChatGPT como se estivesse usando um mecanismo de busca: perguntas soltas, superficiais, às vezes sem nem pontuação. O resultado costuma ser um texto básico, sem profundidade ou foco — afinal, você pediu pouco, e é exatamente isso que vai receber.

ChatGPT funciona melhor quando você conversa com ele como se estivesse orientando um colega inteligente, mas sem contexto. Ele precisa que você defina o papel dele, o seu objetivo, o público, o tom e o formato da resposta.

Como conversar da forma certa

Aqui vão cinco princípios simples para transformar sua conversa com a IA:

1. Dê um papel à IA

“Finja que é um professor de economia.”

“Aja como um revisor publicitário sênior.”

Ao definir uma persona, você ativa padrões de linguagem e conhecimento específicos.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

2. Diga o que você quer fazer

“Me ajude a criar um plano de aula.”

“Preciso de um resumo crítico com base neste artigo.”

O objetivo direciona a estrutura da resposta.

3. Explique para quem é

“O público é um diretor de marketing que não entende programação.”

“O texto será lido por universitários iniciantes.”

Isso ajusta o nível de complexidade e vocabulário.

4. Escolha o tom e o formato

“Texto direto, em formato de lista.”

“E-mail persuasivo, tom leve e informal.”

Assim, o modelo entrega algo mais próximo do que você precisa.

5. Seja específico e dê contexto

Quanto mais detalhes você incluir, melhor será o resultado. Dados, exemplos, referências e limitações ajudam a IA a entender as nuances do que está sendo pedido.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

Um prompt ruim:

“Me fale sobre liderança.”

Um prompt bom:

“Finja que você é um consultor de carreira com 10 anos de experiência. Escreva um artigo de LinkedIn sobre liderança em tempos de crise, com exemplos reais e linguagem inspiradora. O público são jovens gestores.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.