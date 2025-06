Os 5 prompts do ChatGPT que todo mundo usa errado (e como corrigir)

O ChatGPT está em todo lugar. De assistente pessoal a copiloto criativo, ele já virou parte do cotidiano de quem trabalha com informação, conteúdo, marketing, programação, educação e mais. Mas tem um detalhe que pouca gente discute — e que faz toda a diferença nos resultados: a maioria das pessoas ainda escreve prompts da forma errada.

E não estamos falando de erros técnicos. São comandos que até funcionam, mas limitam o potencial da ferramenta, resultando em respostas genéricas, rasas ou fora de contexto.

A seguir, mostramos cinco prompts muito comuns que quase todo mundo usa — e como reformulá-los para extrair o máximo da IA.

1. “Escreva um texto sobre…”

A frase mais usada — e a mais ineficaz. Quando você dá um comando tão genérico, o modelo devolve algo igualmente genérico. Sem tom, formato, público ou objetivo definidos, a IA recorre ao caminho mais neutro possível.

Como corrigir:

Dê contexto, defina um papel e explique para quem é o conteúdo.

“Finja que você é um jornalista especializado em negócios. Escreva um artigo de LinkedIn sobre como o ChatGPT está transformando o setor financeiro, com linguagem acessível e exemplos reais.”

2. “Me dê ideias de conteúdo”

Pedir ideias à IA pode render uma avalanche de sugestões — mas poucas serão úteis se você não delimitar o terreno. O prompt precisa situar a IA no seu nicho, objetivo e canal de comunicação.

Como corrigir:

Inclua público, plataforma e estilo desejado.

“Sou psicóloga e produzo conteúdo para o Instagram. Me dê 10 ideias de posts com foco em saúde mental no trabalho, voltadas para mulheres de 30 a 45 anos, com tom acolhedor e informativo.”

3. “Me ajude a ser mais produtivo”

Sem contexto, o ChatGPT vai te dar uma lista genérica de dicas que você já viu mil vezes. Se você quer ajuda real, precisa explicar sua rotina, seus desafios e o que espera como resultado.

Como corrigir:

Descreva seu perfil e seus obstáculos.

“Sou freelancer e trabalho de casa. Tenho dificuldade para manter foco nas tardes. Me ajude a montar uma rotina leve, mas estruturada, com blocos de trabalho e pausas que evitem o cansaço mental.”

4. “Traduza este texto”

A IA traduz, claro. Mas ela também pode adaptar, suavizar, localizar — se você disser exatamente o que precisa. “Traduzir” não é só trocar palavras de idioma.

Como corrigir:

Indique o público e o tom desejado.

“Traduza este texto do inglês para o português com linguagem informal e fluida, como se fosse uma legenda de Instagram para um público jovem.”

5. “Explique [assunto]”

O comando funciona — mas entrega o básico. Uma explicação sem profundidade, sem adaptação para o seu nível de conhecimento ou para o uso que você fará do conteúdo.

Como corrigir:

Informe seu perfil e como quer aprender.

“Explique o que é blockchain como se você fosse um professor do ensino médio falando para alunos de 15 anos, com exemplos do cotidiano e linguagem simples.”

