Use esses comandos no ChatGPT para destravar sua criatividade — habilidade essencial no mercado

A inteligência artificial vem se consolidando como uma ferramenta poderosa para quem busca aprimorar a habilidades, inclusive a criatividade— habilidade essencial em qualquer etapa da carreira.

De exercícios de escrita a desafios de imaginação, o ChatGPT pode ajudar profissionais a desenvolver ideias de forma rápida, prática e direcionada, ampliando possibilidades e estimulando novas formas de pensar.

Confira alguns comandos que podem servir como ponto de partida para treinar a criatividade diariamente:

1. Prompt para gerar ideias a partir de um tema simples



Exemplo:

“Quero explorar o tema [insira o tema]. Gere dez ideias criativas e bem diferentes entre si, variando tom, público-alvo, formato (texto, vídeo, post, projeto, produto etc.) e abordagem. Traga opções que vão do mais simples ao mais ousado.”



Esse comando força o cérebro a explorar diferentes caminhos narrativos e estimula a combinação de referências, algo fundamental para quem trabalha com problemas complexos ou precisa renovar repertórios com frequência.

Ao apresentar variações, a IA atua como uma espécie de laboratório criativo, ajudando a expandir perspectivas que talvez não surgissem no fluxo natural de trabalho.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

2. Prompt para desbloqueio criativo



Exemplo:

“Estou travado(a) para criar algo novo. Proponha três exercícios rápidos para estimular minha criatividade com base no tema [insira o tema].”

Esse tipo de comando favorece a prática constante, oferecendo pequenos desafios que ativam o pensamento associativo e reduzem bloqueios comuns em processos criativos.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

3. Prompt para explorar novas narrativas



Exemplo:

“Transforme o conceito [insira o conceito] em três versões distintas: uma poética, uma técnica e uma humorística, mantendo a ideia central, mas mudando totalmente o estilo."



Ao solicitar mudanças de estilo, o usuário treina flexibilidade, compreensão de público e capacidade de adaptação,três competências muito relevantes no mercado atual. Com este comando, vale também alternar entre as novas personalidades da versão 5.1 do ChatGPT.



Além dos prompts acima, é possível pedir que o ChatGPT ofereça referências artísticas, proponha novos formatos, gere provocações criativas e até atue como um “editor imaginário”, questionando escolhas, sugerindo caminhos e estimulando reflexões.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.