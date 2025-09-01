Carreira

Executivo tem duas palavras para quem ainda não quer aprender sobre IA

O bilionário alerta que quem não aprender IA ficará para trás, assim como quem rejeitou internet e computadores no passado

Mark Cuban, no programa Shark Tank (Christopher Willard/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17h16.

Em uma conversa franca no podcast da empresária Emma Grede, Mark Cuban, bilionário e ex-dono do Dallas Mavericks, não poupou palavras ao falar sobre o futuro da tecnologia. 

Para ele, ignorar a inteligência artificial em 2025 é tão perigoso quanto ter rejeitado computadores pessoais ou a internet décadas atrás. Sua mensagem é clara sobre quem não se adaptar, ficará para trás.

Por que Mark Cuban compara IA à revolução da internet

Cuban argumenta que a ascensão da inteligência artificial tem o mesmo peso histórico da chegada da internet e dos computadores. Empresas que rejeitaram essas tecnologias foram “varridas do mapa”. 

Hoje, com o avanço rápido das ferramentas generativas, ele acredita que quem evitar aprender IA terá o mesmo destino.

Como começar a aprender inteligência artificial

Cuban recomenda um caminho simples e prático, ou seja, testar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude diariamente, explorando diferentes comandos e contextos. 

Outros especialistas, como Jensen Huang, da Nvidia e Greg Brockman, da OpenAI, também incentivam uma prática constante de experimentação, que ajuda a desenvolver habilidades de prompt e visão estratégica para o futuro.

O impacto para quem lidera negócios

O bilionário reforça que IA não é opcional para empreendedores e líderes. 

"A diferença entre tirar uma ideia do papel e torná-la realidade passa pelo domínio dessas tecnologias "Mark Cuban

