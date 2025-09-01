Ele construiu três empresas milionárias sem priorizar o lucro; o dinheiro veio depois

Fazer dinheiro era o objetivo quando o empreendedor norte-americano Matt Leitz deu seus primeiros passos no mundo dos negócios.

Como tantos outros, ele acreditava que sucesso vinha antes de qualquer impacto. A lógica era simples: enriquecer primeiro, devolver à sociedade depois. Mas foi justamente esse raciocínio que, segundo ele, atrasou sua trajetória.

“Agora percebo que empurrar o propósito para o fim da fila foi o que mais travou meu crescimento”, afirma. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Um novo modelo de estratégia: crescer ajudando

A virada veio quando Leitz, fundador e CEO da BotBuilders, empresa especializada em inteligência artificial e automação, decidiu inverter a equação: em vez de perseguir lucros, passou a buscar maneiras de ajudar.

Com esse reposicionamento, a empresa não apenas prosperou em faturamento, mas também expandiu sua influência, sua base de clientes fiéis e sua reputação no mercado.

Valores como ativos financeiros

No universo das finanças corporativas, onde métricas, balanços e previsões são guias constantes, a abordagem de Leitz parece disruptiva, mas profundamente estratégica.

Ao transformar o “propósito” em um ativo central da operação, o empreendedor demonstrou que valores são catalisadores financeiros.

Na prática, a BotBuilders foca em ferramentas tecnológicas, mas o que move sua equipe vai além do produto. O propósito é ajudar pequenos empreendedores a acreditarem em seus próprios projetos e oferecer meios para tirá-los do papel.

Crescimento baseado na jornada do cliente

O investimento na jornada do cliente, segundo Leitz, tem sido o principal fator de retorno. “Quanto mais investimos no sucesso dos nossos clientes, mais vimos nosso próprio negócio crescer. Em receita, alcance, lealdade e comunidade”, relata.

O empreendedor lembra que nenhuma das ações mais marcantes da sua equipe teve a ver com otimização de funil ou grandes campanhas.

Foram atitudes simples: servir refeições em abrigos, plantar árvores, organizar festas em lares de idosos. Atos pequenos que, somados, mudaram a forma como a equipe se conecta, colabora e entrega resultados.

O papel dos líderes financeiros na construção do futuro

Para profissionais da área financeira, especialmente aqueles em cargos de liderança, essa perspectiva abre uma nova lente sobre como pensar a sustentabilidade dos resultados.

A construção de um negócio lucrativo não depende apenas de indicadores e capital. Envolve criar um ambiente em que pessoas se sintam parte de algo maior, comprometidas com um propósito que vá além da meta do trimestre.

A jornada de Matt Leitz mostra que, quando o propósito é genuíno, ele se converte em um diferencial competitivo poderoso.

Em um mercado cada vez mais atento à reputação, à ética e ao impacto social das empresas, líderes financeiros têm um papel fundamental: defender estratégias que gerem retorno e que também promovam relações mais humanas, marcas mais autênticas e resultados que resistam ao tempo.

