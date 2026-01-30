Carreira

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

O uso estratégico da IA transforma funções, cria oportunidades e exige adaptação constante dos profissionais; veja como se preparar para esse novo momento do mercado

Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas. (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10h33.

Tudo sobrePré-MBA em IA
A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo. E isso impacta diretamente o mercado de trabalho. 

Especialistas projetam que novas funções devem surgir, algumas vão se transformar e outras simplesmente deixarão de existir.  

Nesse cenário, dominar a inteligência artificial é essencial para quem deseja se manter relevante no mercado de trabalho nos próximos anos.  

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Saiba como não ficar para trás  

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender? 

  • O que você vai aprender? 
  • Automatizar tarefas repetitivas.  
  • Personalizar sua abordagem profissional. 
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui

