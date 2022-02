EXAME e Future Dojo promovem evento gratuito sobre pensamento analítico

Pensamento analítico está no topo da lista das habilidades que crescerão nos próximos anos. É o que revela uma pesquisa da McKinsey, líder mundial no mercado de consultoria empresarial, que em 2021 conversou com mais de 20 mil pessoas em 15 países.

Com o intuito de promover mais debates sobre o tema, a Future Dojo, joint venture de educação da EXAME e ACE, irá oferecer uma certificação gratuita, em três encontros ao vivo, com foco no desenvolvimento de competências analíticas para profissionais que querem se destacar na carreira.

Felipe Collins, CEO da Future Dojo, conta que a iniciativa foi pensada para ajudar as pessoas que querem dar um passo importante na vida profissional, independentemente da área em que atuam.

"Pensamento analítico é uma das competências mais importantes que podem existir em uma jornada profissional, independente de carreira ou senioridade", afirma.

Collins ainda reforça a importância da alfabetização em dados para dar um gás na carreira, além da sua grande relação com o pensamento analítico: "Quanto mais você cresce e ganha responsabilidades, mais decisões tem de tomar ou recomendar. Dessa forma, mais importante é saber pensar, analisar e argumentar com dados".

A certificação gratuita da Future Dojo, em parceria com a EXAME, acontecerá em três encontros nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, ao vivo no YouTube da EXAME. Veja a programação do evento:

7/2 às 19h30 – Por que pensamento analítico é a top 1 skill de 2022?

Entenda o porquê da habilidade analítica ter se transformado em uma das mais procuradas dentro do mercado de trabalho e das organizações.

Quem irá te ensinar: Anny Atti [IBM iX] é apaixonada pelo lado humano dos dados e como eles podem alavancar estratégias nas jornadas das pessoas com as marcas.

8/2 às 19h30 – Alfabetização em dados é o novo inglês. Qual é o seu nível de fluência?

Compreenda os principais conceitos-chave para o desenvolvimento de uma mentalidade experimental orientada a dados e como você se encaixa neste contexto.

Quem irá te ensinar: Altay Souza (Ph.D. Data Scientist) possui um projeto de divulgação científica para a comunidade (Podcast Naruhodo) e de formação científica (Canal Cientistica no YouTube) para alunos de pós-graduação em quaisquer áreas.

9/2 às 19h30 – Destravando seu pensamento analítico: aprender fazendo e como usar em qualquer carreira

Descubra como você pode utilizar o pensamento analítico para o seu dia a dia no trabalho e também para alavancar sua carreira mesmo não sendo um profissional na área de dados.

Quem irá te ensinar: Lucas Rossi (Liv Up) encontrou na análise de dados uma maneira de mudar sua vida. Há dois anos lidera áreas com Cultura Data Driven na Foodtech brasileira.

A certificação Pensamento Analítico e Carreira é gratuita e aberta a qualquer pessoa que tenha interesse no tema. Para participar, será necessário se inscrever previamente no site do evento.