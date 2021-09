Evento online e gratuito vai conectar jovens a empresas e recrutadores

Por Na Prática

A Fundação Estudar – organização da qual o Na Prática é uma das iniciativas – está com inscrições abertas para edições de seu evento virtual. O Conexão é completamente gratuito e online e promove uma imersão com grandes empresas do mercado, com foco em diversos setores.

Com duração de dois dias e conteúdo transmitido ao vivo, é uma oportunidade para se conectar e aprender sobre os desafios do atual cenário do mercado de trabalho, de qualquer lugar em que esteja. As vagas são limitadas e para participar de qualquer uma das edições, é preciso se inscrever pelo Na Prática.

Desenvolva as habilidades necessárias para gerenciar times mesmo em situações adversas. Conheça o Programa Líderes do Agora!

A iniciativa é voltada para universitários, recém-formados e jovens que estão no início de carreira. Para se candidatar, é preciso fazer a inscrição preenchendo dados pessoais, acadêmicos e profissionais.

Em seguida, cumprir as etapas do processo de seleção, que são os testes de perfil e lógica e o envio de vídeo de apresentação.

Temáticas e edições abertas

Ao longo do ano, a Fundação Estudar lança Conexões de diversas temáticas. Neste momento, estes são os eventos com inscrições abertas:

Conexão Empreendedorismo e Inovação

Evento: 6 e 7 de outubro

Inscrições até 06/09 pela página do evento.

Conexão Mercado Jurídico

Evento: 27 e 28 de outubro

Inscrições até 27/09 pela página do evento.

Por que participar dos Conexões?

Os selecionados para o evento recebem um currículo personalizado com match entre seu perfil e o perfil das empresas, para entender quais mais combinam consigo e facilitar as suas escolhas durante o evento. Tudo isso a partir das características identificadas durante seu processo seletivo.

Durante o Conexão, também é possível assistir painéis de conteúdo com grandes nomes dos diversos setores de atuação sobre temas quentes relacionados a mercado e carreira.

Participantes que tiverem melhor desempenho no processo seletivo terão a chance de se apresentar para recrutadores das organizações presentes.

O evento virtual também prevê dinâmicas de resolução de case em grupos que serão acompanhados e avaliados pelos RHs das empresas parceiras. Além disso, para quem participa, outra das atividades disponíveis é visitar os stands das organizações participantes e, assim, ampliar sua rede de contatos, conversando com profissionais atuantes.

A proposta do Conexão é que ele seja um evento “gameficado”. Ou seja, possuirá essas e muitas outras possibilidades de interatividade para garantir uma experiência rica de aprendizado e conexão.

"Conheça o Conexão, encontro virtual gratuito com empresas de todo o Brasil" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.