Evento gratuito vai conectar profissionais de tecnologia com empresas

Por Na Prática

Inscrições abertas para o Conexão Tech, evento virtual, 100% gratuito, que conecta talentos de tecnologia com empresas.

Promovido pela Fundação Estudar – organização da qual o portal Na Prática é outra das iniciativas -, a primeira edição do Conexão Tech acontecerá 18 de agosto.

Já estão confirmadas Stone, Grupo Boticário, B3, Enel, Lojas Renner S.A., SaltPay, ArdaghMetal Packaging, Eleva Educação, Itaú e Omega Energia como empresas participantes!

Por que participar?

Além de aproximar talentos a recrutadores e oportunidades de grandes organizações e startups, o Conexão Tech ajuda a desenvolver sua rede de contatos e desmistifica o dia a dia de trabalho e possibilidades de carreira em Tecnologia, nos mais diversos setores.

Os selecionados ainda recebem um currículo personalizado, com destaque para as empresas com quem deram match.

Processo seletivo Conexão Tech

Interessados podem se inscrever até 28 de julho pelo Na Prática.

Além de preenchimento dos seus dados pessoais, acadêmicos e profissionais, o processo seletivo conta com três etapas: testes de lógica, testes de estilo de trabalho e perguntas sobre conhecimentos específicos.

"Últimos dias: participe do Conexão Tech e conecte-se com grandes empresas e startups!" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.