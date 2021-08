Estudar e trabalhar nos EUA: Feira gratuita reúne mais de 80 universidades

A Education USA, rede oficial do governo americano para estudantes internacionais, vai realizar a segunda edição da sua feira virtual que conecta estudantes internacionais a universidades americanas.

Na edição de agosto, mais de 80 universidades vão participar dos painéis virtuais e tirar dúvidas de pessoas interessadas em estudar fora do país e começar uma carreira internacional.

Os participantes se tornarão avatares dentro do ambiente online preparado pela Education USA e poderão bater um papo com os profissionais das instituições por chat.

E também terão webinars sobre visto estudantil, bolsas de estudos, vida acadêmica além de conhecerem as oportunidades em cursos de graduação, pós-graduação e intensivos de curta-duração.

O evento é gratuito e vai acontecer no dia 25 de agosto, quarta-feira, das 16h às 20h. As inscrições podem ser realizadas pelo site.

Confira os temas e horários dos webinars:

Webinars ao Vivo:

16:00 às 16:25 - How to apply for a student visa - Com representante da Embaixada Americana

16:40 às 17:05 - Checklist for Success: Searching For Your Undergraduate Options - Com EducationUSA Advisers

17:20 às 17:45 - Graduate studies in the United States - Com EducationUSA Advisers

18:00 às 18:25 - Gameplan to Finance Your Studies in the U.S. - Com EducationUSA Advisers

18:40 às 19:05 - Study at a Community College - Com EducationUSA Advisers

19:20 às 20:00 - The International Student Experience in the U.S. - Student Panel - Com EducationUSA Advisers e Estudantes

Webinars on demand:

Inglês:

Tips to master standardized testing: SAT/ACT/GRE

Espanhol:

Estudios de pregrado / licenciatura en Estados Unidos

Estudios de posgrado en Estados Unidos

Cómo financiar tus estudios en Estados Unidos - pregrado

Cómo financiar tus estudios en Estados Unidos – posgrado

Estudia en un Community College

Português:

Venha Estudar numa Faculdade nos EUA - Graduação

Venha Estudar numa Faculdade nos EUA - Pós - Graduação

Como financiar os meus estudos nos Estados Unidos?

E se você quer entrar para o radar de grandes empresas americanas, como Google, Microsoft, Amazon ou até Starbucks, confira algumas das instituições participantes que vão fazer seu currículo se destacar:

Augustana University - Dakota do Sul

Augustana oferece turmas pequenas e oportunidades práticas para os alunos obterem experiência do mundo real em seu campo de estudo por meio de estágios, empregos, oportunidades de voluntariado, pesquisa, estudo no exterior e muito mais. A Universidade garante que mantém uma taxa de colocação de 99% no mercado de trabalho. AU oferece excelentes programas em Negócios, Comunicação e Ciência de dados.

Ball State University – Indiana

A universidade oferece experiências de aprendizagem inovadoras e empreendedoras para se destacar no mercado de trabalho global de hoje. Por meio de experiências criativas, práticas e do mundo real, os alunos aplicam novos conhecimentos para resolver problemas para comunidades locais e globais. Cursos de destaques são Contabilidade, Negócios, Comunicação e Psicologia.

California State University, Chico

Oferece mais de 200 opções diferentes de bacharelado e mestrado em diversas áreas, incluindo Negócios, Ciências Sociais, Psicologia e Artes. Devido à reputação da universidade formar alunos prontos para a carreira, 750 empresas visitam o campus a cada ano para recrutar futuros funcionários. Os alunos fazem parceria com o corpo docente, colaboram com a equipe e gerenciam programas estudantis para ganhar experiência prática em pesquisa e treinamento no mundo real, ao mesmo tempo em que experimentam tudo o que a Califórnia tem a oferecer.

Central Washington University

Os programas variam de ciência da computação, negócios, tecnologia de engenharia, psicologia, jornalismo e muito mais. Os alunos se envolvem em pesquisas com o corpo docente, participam de estágios, fazem a diferença em sua comunidade e continuam a trabalhar com empresas de prestígio em todo o mundo, incluindo Microsoft, Amazon, Starbucks,Google, Mövenpick entre outras.

A instituição possui várias bolsas de estudo disponíveis especificamente para estudantes internacionais, tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação, além de oferecer suporte e recursos completos para estudantes internacionais, incluindo aconselhamento, serviços de imigração, defesa, gerenciamento de programas de educação no exterior, área de oração designada e excursões especiais às atrações de Washington.

Universidade de Nevada, Reno

Reno foi recentemente classificada como a melhor cidade pequena em todos os Estados Unidos e é um dos lugares que mais crescem no país, com empresas como Tesla, Apple, Google, Amazon, Microsoft e muitas outras se mudando para a cidade nos últimos 8 anos. Essas empresas oferecem ótimas oportunidades de estágio e trabalho para os alunos da instituição.

Shoreline Community College - Seattle

Localizado na vibrante cidade de Seattle, o campus em formato de parque da Shoreline está em uma ótima localização em um centro dinâmico de negócios globais, grandes empresas como Boeing, Microsoft, Amazon e Starbucks são apenas algumas das empresas de classe mundial que contratam por lá. O programa de transferência de universidade oferece mais de 90 áreas de estudo e fornece uma porta de entrada para as melhores universidades dos EUA.

University of Kansas

A universidade possui treze departamentos acadêmicos e oferece cursos de graduação, pós-graduação e doutorado em mais de 200 grandes áreas de estudo. Os cursos de graduação populares incluem Engenharia, Negócios, Ciências Biológicas, Jornalismo e Comunicação de Massa e Psicologia. Os alunos desfrutam de pesquisas, estágios, estudos no exterior e outras oportunidades de enriquecimento educacional. Entre os ex-alunos estão líderes mundiais, CEOs, inventores, astronautas, ganhadores do Prêmio Nobel e celebridades internacionais do esporte e do entretenimento.

Um destaque é que os candidatos da graduação podem ser admitidos no programa de graduação acadêmica, antes de atender aos requisitos mínimos de proficiência em inglês. Sendo assim, os interessados têm a opção de enviar as notas dos testes de inglês para aprovação ou podem começar seus estudos com cursos de inglês antes de fazerem a transição para os estudos acadêmicos.

Ferris State University – Michigan

Oferecer programas únicos com experiências práticas e bolsa de estudos acessíveis. A faculdade conta com mais de 190 programas de graduação diferentes em Engenharia, Tecnologia, Negócios entre outros. A Ferris garante que 70% dos alunos participam de estágios relacionados à área de interesse e ingressam no mercado de trabalho com vantagem.

Manhattanville College - Nova York

Os programas de graduação de Manhattanville combinam as forças intelectuais e as paixões de uma educação em artes liberais com experiências práticas do mundo real, permitindo que os alunos tenham sucesso em carreiras dinâmicas e empolgantes. Os alunos de Manhattanville podem escolher entre mais de 50 áreas de estudo, reforçadas por estágios, aconselhamento de carreira, mentores e oportunidades de networking.

Ohio Dominican University - Ohio

O campus da Ohio Dominican fica próximo ao centro de Columbus com acesso a inúmeras oportunidades profissionais. A universidade oferece 40 cursos voltados para o mercado, incluindo vários programas acelerados que prepara o aluno para a vida após a faculdade. Aproximadamente 85% dos alunos internacionais da participam de estágios e ganham experiência de trabalho, enquanto estudam na universidade. Além disso, os alunos internacionais da Ohio Dominican garantem generosos pacotes de ajuda financeira, que incluem bolsas de estudo baseadas no mérito, bolsas de estudo e trabalho e uma bolsa de um ano de hospedagem gratuita no campus.