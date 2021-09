Evento gratuito aproxima jovens de universidades como Oxford e Harvard

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Fundação Lemann realizará no próximo dia 11 de setembro o 2° Encontro Alcance, voltado para orientar e aproximar estudantes brasileiros dos processos de admissão em universidades estrangeiras.

O evento é gratuito e tem parceria da Fundação Estudar, as universidades de Harvard, Oxford, Colúmbia, Stanford, USC (University of Southern California) e Illinois, além do IDBR e Voxy. As inscrições estão abertas.

O encontro tem dois objetivos principais, dar orientações concretas sobre como funcionam os processos de preparação e aplicação para bolsas e inspirar estudantes que pensam em estudar fora mas não sabem como e se é possível.

“O Alcance pretende democratizar a informação, aproximar as universidades e trazer histórias inspiradoras de pessoas que superaram barreiras”, explica Guilherme Barros coordenador de projetos da Fundação Lemann.

O evento integra uma ampla agenda de formação de lideranças que visa trazer conhecimento de ponta para o Brasil através da formação de estudantes. “A gente faz a parceria com a universidade estrangeira para que ela tenha atenção institucional para recrutar, formar e ter professores brasileiros, com o Brasil na agenda”, explica.

Como funcionam as bolsas da Fundação Lemann

As parcerias permitem que a Fundação Lemann ofereça cerca de 50 bolsas de estudo anualmente. No modelo de vínculo adotado, a universidade parceira seleciona, entre os brasileiros admitidos pelo programa, os alunos que serão aprovados.

No evento, será lançado também o programa Alcance, que dará apoio a 20 candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas na preparação de candidaturas para pós-graduação nas universidades no exterior.

Um dos principais critérios de seleção é o compromisso que o estudante tem com a carreira no Brasil após a formação. De acordo com Guilherme, isso significa ter “vontade de melhorar o país e gerar um impacto positivo diferenciado”.

Tornar os espaços acadêmicos mais inclusivos

Há alguns anos, os programas de lideranças da Fundação Lemann adotaram um maior compromisso com ações afirmativas com foco na democratização do acesso às universidades estrangeiras. Esse é um espaço que apresenta algumas dificuldades, “sobretudo para quem enfrenta barreiras, como o racismo estrutural e o acesso à informação para além do eixo sul-sudeste do país”, explica Guilherme.

Para auxiliar esses estudantes, os programas adotaram algumas ações, como apoio no preparo da candidatura de pessoas que não teriam condições de se preparar, ou que teriam menos recursos e acesso à informação. Além disso, “a gente tem bolsas específicas para alunos negros, por exemplo, em Columbia e em Illinoys”, explica Guilherme.

As inscrições para o 2° Encontro Alcance podem ser feitas através deste link. O evento acontece no próximo dia 11 de setembro, das 9h às 17h. Confira a programação completa a seguir:

Programação (horário de Brasília)

Manhã

9h00 – 9h10 – Abertura

– Abertura 9h10 – 9h45 – Mesa 1: É para você – O Sonho é Possível

Mesa 1: É para você – O Sonho é Possível 9h50 – 10h50 – Mesa 2: Bolsas de Estudo ao seu Alcance

– Mesa 2: Bolsas de Estudo ao seu Alcance 11h00 – 12h25 – Programação simultânea

– Mesa 3: Estudando em Escolas de Governo

– Mesa 4: Estudando em Escolas de Saúde Pública (simultâneo)

– Mesa 5: Estudando em Escolas de Tecnologia e Engenharia(simultâneo)

– Programação simultânea – Mesa 3: Estudando em Escolas de Governo – Mesa 4: Estudando em Escolas de Saúde Pública (simultâneo) – Mesa 5: Estudando em Escolas de Tecnologia e Engenharia(simultâneo) 12h00 – 13h25 – Mesa 6: Doutorado ao seu Alcance

– Mesa 6: Doutorado ao seu Alcance 12h25 – 12h30 – Encerramento da Manhã

Tarde

13h30 – 13h40 – Reabertura

– Reabertura 13h40 – 15h05 – Programação simultânea

– Mesa 7: Estudando em Escolas de Educação

– Mesa 8: Estudando em Escolas de MBA

– Mesa 9: Estudando em USC e Illinois

– Programação simultânea – Mesa 7: Estudando em Escolas de Educação – Mesa 8: Estudando em Escolas de MBA – Mesa 9: Estudando em USC e Illinois 15h10 – 16h00 – Mesa 10: Por mais Diversidade – Lançamento do Programa Alcance

– Mesa 10: Por mais Diversidade – Lançamento do Programa Alcance 16h05 – 16h30 – Mesa 11: Sua Candidatura de Sucesso

– Mesa 11: Sua Candidatura de Sucesso 16h30 – 16h50 – Programação simultânea

– Mesa 12: Fundação Estudar

– Mesa 13: Education USA Opportunity Grad & Fulbright

– Mesa 14: Harvard Brazilian Association of Students and Scholars(HBASS)

– Mesa 15: Negritude no Ph.D.

– Programação simultânea – Mesa 12: Fundação Estudar – Mesa 13: Education USA Opportunity Grad & Fulbright – Mesa 14: Harvard Brazilian Association of Students and Scholars(HBASS) – Mesa 15: Negritude no Ph.D. 16h50-17h00 – Encerramento

"Fundação Lemann quer aproximar jovens de universidades como Harvard e Oxford em evento gratuito" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

