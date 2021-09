E-book: dicas de grandes líderes mundiais para gerenciar equipes

Como ser um bom gestor e praticar uma liderança inspiradora? Essa dúvida acompanha todo profissional que ocupa (ou sonha em ocupar) uma posição de liderança em sua área de atuação.

Recentemente, um estudo da escola de negócios da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, descobriu um caminho que pode facilitar esse processo. Segundo a pesquisa publicada na revista Personnel Psychology, começar o dia pensando sobre que tipo de líder você deseja ser pode torná-lo mais eficaz no trabalho, mesmo que você ainda não seja chefe.

"É tão simples quanto tirar alguns minutos da manhã enquanto bebe seu café para refletir sobre quem você quer ser como líder", disse Remy Jennings, estudante de doutorado da Universidade da Flórida e coautora do estudo.

Isso porque a pesquisa mostrou que, quando os participantes praticaram essa reflexão no início do dia, estiveram mais propensos a ajudar os colegas de trabalho e a ter uma visão estratégica do negócio, diferentemente dos dias em que não fizeram a reflexão matinal.

Mas esse não é o único caminho para transformar um chefe em um líder inspirador.

Livros, palestras, especializações ou mesmo estudar práticas e comportamentos de grandes líderes, que já são referências em suas áreas de atuação, são apenas alguns exemplos de outras boas maneiras de aprimorar suas habilidades como líder.

Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu o Manual da Liderança. Um guia que reúne as melhores dicas sobre gestão de grandes nomes do mercado (como Bill Gates, Jeff Bezos, Sofia Esteves e Tania Cosentino) em um só lugar.

Para ter acesso gratuitamente ao conteúdo, basta deixar seu e-mail no formulário de cadastro abaixo: