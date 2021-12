Estudar no exterior com bolsa e duplo diploma? Confira a oportunidade

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Tel Aviv University (TAU), em parceria com a Columbia University, oferece uma oportunidade singular para estudantes de bacharelado que queiram obter um duplo diploma internacional.

Hora de colocar sua carreira nos trilhos? Conheça o MBA de Gestão em Finanças e Controladoria, em parceria com a EXAME.

No programa Dual Degree in Liberal Arts, o aluno passa 2 anos de estudos em Israel e 2 anos em Nova York e pode escolher entre mais de 80 opções de especializações.

“Acredito que a imersão em duas culturas diferentes, em Israel e nos Estados Unidos, vai contribuir muito para o meu crescimento como pessoa”, conta Rachel Lisbona, estudante do 1º ano do Dual Degree in Liberal Arts.

O bacharelado tem duração de 4 anos – nos dois primeiros, na TAU, os estudantes realizam um ano de Core Studies, que são matérias básicas mandatórias a todos, e no segundo elegem uma Major e uma Minor de especialização, além de disciplinas complementares.

Confira a lista de opções da TAU neste link. Os terceiro e quarto anos se dão na Columbia University, em Nova York, onde o aluno seleciona mais uma Major, podendo optar por uma das 80 opções de especializações oferecidas. Confira a lista de opções da Columbia neste link.

Sobre a TAU

Ao decidir em qual universidade realizaria a graduação, Rachel conta que optou pela TAU pela “oportunidade única de poder estudar Cultura Digital e Comunicação e ao mesmo tempo se especializar em Empreendedorismo em um país que é conhecido pelas inovações tecnológicas e startups”.

Além disso, a experiência de estudar em duas universidades renomadas em dois países diferentes “é algo que não tem igual”.

Atualmente, o corpo estudantil da TAU conta com 30 mil alunos distribuídos em 126 escolas e departamentos.

No campus, o maior de Israel com cerca de 700 mil m², há diversas obras de artes espalhadas, além do Museu do Povo de Israel, um dos mais importantes do país. Para realizar um Tour Virtual pelo campus da TAU e também pela cidade de Tel Aviv, acesse este link.

Na graduação, além do programa de Duplo Diploma em Liberal Arts, a TAU oferece o Bacharelado em Liberal Arts e Bacharelado em Administração e Liberal Arts, os dois a serem cursados integralmente em Israel.

Sobre o curso de Liberal Arts

A estrutura do curso e da própria universidade permite um convívio diário com alunos falando em diversas línguas e uma experiência internacional completa. “Tenho certeza de que as amizades, os aprendizados, culturas, línguas e vivências que vou formar aqui serão levados comigo para a vida inteira”, conta Rachel.

“Me apaixonei pela ideia de uma educação em Liberal Arts, que é algo que não existe no Brasil”, conta Isadora Muszkat, aluna do 4º ano do Dual Degree que no momento conclui o programa na Universidade Columbia. De acordo com a estudante, esse modelo de ensino é “holístico, diverso e flexível, para que cada aluno monte a própria trajetória”.

Sobre a qualidade das aulas, ela afirma que o “nível acadêmico é muito alto”. A maioria dos professores, tanto na TAU quanto em Columbia, são “excelentes e apaixonados pela matéria”, transferindo para os estudantes o prazer de aprender os conteúdos.

Isadora destacou o contato com a comunidade internacional e as habilidades adquiridas como os pontos principais do programa de graduação. No programa, ela desenvolveu práticas como “escrever textos em inglês, conversar sobre temas diversos com qualquer pessoa, fazer pesquisa, coletar e analisar dados”.

Estrutura do Programa

Isadora conta que nos primeiros anos da graduação em Liberal Arts o aluno precisa fazer aulas que não são relacionadas à especialização escolhida. “Alguém que quer cursar história, precisa fazer aulas de ciências, lógica, e ciências quantitativas”, explica. De acordo com a estudante, a experiência é ótima para quem quer se desafiar, gosta de estudar e explorar culturas e cidades.

Como é a vida no campus

A estudante conta que considera ambos os campus da TAU e Columbia “maravilhosos”, e destaca a qualidade das bibliotecas, espaços a céu aberto e o convívio com os outros estudantes. Sobre Columbia, ela conta que há muitas opções de clubes e grupos para participar, além das próprias aulas do programa.

“Tel Aviv e Nova York são cidades com infinitas coisas para se fazer e explorar, museus, festas, restaurantes, e são muito internacionais, o que faz com que a vida dos estudantes não seja tão concentrada na faculdade”.

Estudar em dois países durante o curso

“O que pesou na minha decisão de vir para TAU foi saber que tenho a oportunidade de conviver e estudar com uma variedade de alunos e professores de diferentes partes do mundo”, conta Ilana Lewkovitch Welikson, aluna do 1º ano do Dual Degree em Liberal Arts, onde cursa Major em Psicologia e Minor em Ciências da Vida. .

A estudante conta que a experiência de estudar “tão longe de casa” e com culturas distintas é um “grande desafio” e um “grande aprendizado” que “gera um crescimento pessoal e acadêmico enorme”. O campus da TAU é sempre repleto de estudantes internacionais, o que Ilana considera “essencial para a vida no mundo moderno e globalizado”.

Como se inscrever para o Dual Degree in Liberal Arts

Para quem pensa em tentar cursar o programa, Isadora dá a dica: “é importante que candidatas(os) olhem as opções de Majors oferecidas pelas universidades antes de aplicar, pois alguns majors não são oferecidos para o duplo diploma”.

O processo seletivo para o Dual Degree in Liberal Arts é realizado na plataforma da Columbia University e inclui um formulário e aplicação online, o envio de documentos, como a carta de apresentação, histórico acadêmico e cartas de recomendação, além do resultados de testes, como o SATs. Neste link há mais informações sobre o processo de aplicação para o Dual Degree.

Bolsas de estudo

Para estudantes brasileiros, a Associação de Amigos da TAU mantém um fundo de financiamento de bolsas, o Brazil Scholarship Fund, que cobre até 50% do valor de qualquer um dos programas de graduação e pós-graduação. Além do fundo, há outras opções de bolsas de estudo por mérito, de excelência acadêmica e até específicas para auxílio financeiro ou financiadas por outras instituições independentes. Neste link é possível conferir mais informações sobre as bolsas.

Mais informações e auxílio no processo de seleção

Dúvidas sobre estrutura dos programas da Universidade de Tel Aviv e apoio no processo de aplicação, é possível entrar em contato com André Chusyd, representante do escritório internacional da TAU na América Latina: andrechusyd@mail.tau.ac.il.

"Estudar fora com bolsa e duplo diploma nas Universidades de Tel Aviv e Columbia" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.